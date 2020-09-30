Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 10:55

Нацбанк выводит из оборота монеты номиналом 25 копеек и все


Нацбанк начинает следующий этап обновления банкнот и монет. Из обращения будут выведены монеты номиналом 25 копеек, а также все бумажные банкноты, выпущенные до 2003 года. Они перестают быть платежным средством с 1 октября этого года. Мы узнали, что делать, если в кошельке остались устаревшие деньги.

Важно знать:

Если после 1 октября у вас останутся какие-либо купюры, выпущенные до 2003 года, или монеты номиналом 25 коп., у вас еще будет время для того, чтобы обменять их на новые.

В течение 1 года, до 30 сентября 2021 г., можно будет обратиться в отделение любого банка.

В течение 3 лет, до 30 сентября 2023 г., обмен можно будет провести в НБУ и одном из уполномоченных банков. Это Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль и ПУМБ.

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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:42

Куда катится гривна. Прогноз курса валют



Сегодня финансовый аналитик Алексей Козырев ответит на актуальные и интересующие всех вопросы:

00:00 intro

00:40 Что происходит по ситуации пары евро-доллар

03:27 Ситуация на рынке золота, стоит ли инвестировать в золото сейчас

06:17 Прогноз курса доллара и евро по отношению в гривне на период с 1 по 7 октября

08:30 Кросс-курс

10:08 Что будет влиять на курс валют в период с 1 по 7 октября

14:01 Связка Нацбанка и Укргазбанка

25:25 Тактика государства касательно валютного рынка

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Ірина_
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З нами з: 14.09.13
Подякував: 420 раз.
Подякували: 1031 раз.
 
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  #<1 ... 14151617
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