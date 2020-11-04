Youtube канал - Finance.ua

Нацбанк начинает следующий этап обновления банкнот и монет. Из обращения будут выведены монеты номиналом 25 копеек, а также все бумажные банкноты, выпущенные до 2003 года. Они перестают быть платежным средством с 1 октября этого года. Мы узнали, что делать, если в кошельке остались устаревшие деньги.
Важно знать:
Если после 1 октября у вас останутся какие-либо купюры, выпущенные до 2003 года, или монеты номиналом 25 коп., у вас еще будет время для того, чтобы обменять их на новые.
В течение 1 года, до 30 сентября 2021 г., можно будет обратиться в отделение любого банка.
В течение 3 лет, до 30 сентября 2023 г., обмен можно будет провести в НБУ и одном из уполномоченных банков. Это Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль и ПУМБ.
В этом выпуске мы проведем для Алексея Козырева блиц опрос по вопросам, которые волнуют и интересуют всех и которые вы, уважаемые зрители, задавали в прошлом видео:
00:00 Вступительное слово 00:17 Поскольку инвестиции в драг.металлы, это скорее долгосрочное вложение, то какой прогноз цен на золото на год-два 01:18 Если Украина получит транш МВФ в конце года, как это повлияет на курс доллара, может ли он просесть после получения транша 02:23 На сколько подорожают продукты питания в связи с ростом социалки, подорожанием валюты и тд 03:43 Ставки по депозитам минимальные, в связи с этим очень интересует возможность инвестиций в КС, но можно ли им доверять 05:22 Если есть немного евро в сбережениях, может лучше сейчас поменять их на доллары, так как вторая волна короны теперь ещё больше давит на экономику ЕС и ЕЦБ планирует в ближайшее время ослабить евро 06:37 В перспективе 3-5 лет какой необходим курс доллара в Украине, чтобы хорошо развиваться. К какому курсу должны стремиться НБУ и правительство 08:20 Какая по вашему мнению вероятность победы Байдена? И в случае его победы как вы считаете, доллар к евро уйдет до 1,3? 10:18 Стоит ли сейчас покупать доллар для дальнейшей продажи или оставаться в депозитах? 11:35 Прогноз курса доллара и евро на период с 9 октября по 16 октября
Миссии Международного валютного фонда в Украине не будет из-за решения Конституционного суда об отмене е-декларирования. Как это повлияет на бюджет Украины, на доллар и почему всё же отменили е-декларирование?
00:00 вступление
00:19 27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование доходов чиновников и судей. Какая причина таких действий и правильно ли это было?
03:06 Предоставление финансовой помощи Украине от Евросоюза связано с независимыми от политического давления антикоррупционными органами. После отмены е-декларирования миссия от МВФ может не приехать в Украину. Если мы не получим очередной транш - как это отразится на бюджете Украины?
06:13 Что будет с курсом доллара в Украине, если мы не получим очередной транш от МВФ?
09:07 Прогноз курса и цен на драгметаллы на период с 5 по 11 ноября и что будет влиять на курсообразование