Youtube канал - Finance.ua

Додано: Чет 08 жов, 2020 11:23

Вступительное словоПоскольку инвестиции в драг.металлы, это скорее долгосрочное вложение, то какой прогноз цен на золото на год-дваЕсли Украина получит транш МВФ в конце года, как это повлияет на курс доллара, может ли он просесть после получения траншаНа сколько подорожают продукты питания в связи с ростом социалки, подорожанием валюты и тдСтавки по депозитам минимальные, в связи с этим очень интересует возможность инвестиций в КС, но можно ли им доверятьЕсли есть немного евро в сбережениях, может лучше сейчас поменять их на доллары, так как вторая волна короны теперь ещё больше давит на экономику ЕС и ЕЦБ планирует в ближайшее время ослабить евроВ перспективе 3-5 лет какой необходим курс доллара в Украине, чтобы хорошо развиваться. К какому курсу должны стремиться НБУ и правительствоКакая по вашему мнению вероятность победы Байдена? И в случае его победы как вы считаете, доллар к евро уйдет до 1,3?Стоит ли сейчас покупать доллар для дальнейшей продажи или оставаться в депозитах?Прогноз курса доллара и евро на период с 9 октября по 16 октября, ставьте лайк и не пропускайте важные видео!