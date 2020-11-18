Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 09:55

Нацбанк выводит из оборота монеты номиналом 25 копеек


Нацбанк начинает следующий этап обновления банкнот и монет. Из обращения будут выведены монеты номиналом 25 копеек, а также все бумажные банкноты, выпущенные до 2003 года. Они перестают быть платежным средством с 1 октября этого года. Мы узнали, что делать, если в кошельке остались устаревшие деньги.

Важно знать:

Если после 1 октября у вас останутся какие-либо купюры, выпущенные до 2003 года, или монеты номиналом 25 коп., у вас еще будет время для того, чтобы обменять их на новые.

В течение 1 года, до 30 сентября 2021 г., можно будет обратиться в отделение любого банка.

В течение 3 лет, до 30 сентября 2023 г., обмен можно будет провести в НБУ и одном из уполномоченных банков. Это Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль и ПУМБ.

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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:42

Куда катится гривна. Прогноз курса валют



Сегодня финансовый аналитик Алексей Козырев ответит на актуальные и интересующие всех вопросы:

00:00 intro

00:40 Что происходит по ситуации пары евро-доллар

03:27 Ситуация на рынке золота, стоит ли инвестировать в золото сейчас

06:17 Прогноз курса доллара и евро по отношению в гривне на период с 1 по 7 октября

08:30 Кросс-курс

10:08 Что будет влиять на курс валют в период с 1 по 7 октября

14:01 Связка Нацбанка и Укргазбанка

25:25 Тактика государства касательно валютного рынка

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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:23

Курс. Цены на продукты. Сбережения и депозиты.



В этом выпуске мы проведем для Алексея Козырева блиц опрос по вопросам, которые волнуют и интересуют всех и которые вы, уважаемые зрители, задавали в прошлом видео:

00:00 Вступительное слово
00:17 Поскольку инвестиции в драг.металлы, это скорее долгосрочное вложение, то какой прогноз цен на золото на год-два
01:18 Если Украина получит транш МВФ в конце года, как это повлияет на курс доллара, может ли он просесть после получения транша
02:23 На сколько подорожают продукты питания в связи с ростом социалки, подорожанием валюты и тд
03:43 Ставки по депозитам минимальные, в связи с этим очень интересует возможность инвестиций в КС, но можно ли им доверять
05:22 Если есть немного евро в сбережениях, может лучше сейчас поменять их на доллары, так как вторая волна короны теперь ещё больше давит на экономику ЕС и ЕЦБ планирует в ближайшее время ослабить евро
06:37 В перспективе 3-5 лет какой необходим курс доллара в Украине, чтобы хорошо развиваться. К какому курсу должны стремиться НБУ и правительство
08:20 Какая по вашему мнению вероятность победы Байдена? И в случае его победы как вы считаете, доллар к евро уйдет до 1,3?
10:18 Стоит ли сейчас покупать доллар для дальнейшей продажи или оставаться в депозитах?
11:35 Прогноз курса доллара и евро на период с 9 октября по 16 октября

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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:22

Что украинцы ждут от курса, смогут ли пережить ужесточение



В преддверье выборов 25 октября, одна из модных предвыборных тенденций – общение с людьми.

Мы также решили не отставать от кандидатов и пообщаться с украинцами.

Мы спросили у них о реальном: о планах на пенсию, ожиданиях по курсу, влиянии карантина на личные финансы.

В конце видео наш финансовый эксперт Алексей Козырев даст прогноз по курсу доллара на конец года.

Посмотрим, как ожидания украинцев отличаются от экспертных оценок.

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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 09:29

Перспектива по курсу доллара и евро



В этом выпуске финансовый эксперт Алексей Козырев озвучит все факторы, которые влияют на курс валюты, а также, спрогнозирует курс доллара и евро на период с 15 по 21 октября

00:00 Тематика видео

00:52 Внешние факторы, влияющие на валютный рынок

05:20 Внутренние факторы, влияющие на валютный рынок

09:45 Какие негативные трансформации происходят на валютном рынке

13:01 Прогноз курса на период с 15 по 21 октября


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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 09:46

Прогноз по валюте: коротко и по сути



В этом выпуске финансовый эксперт Алексей Козырев озвучит все факторы, которые влияют на курс валюты, а также, спрогнозирует курс доллара и евро на период с 22 по 29 октября


00:41 Факторы влияния на мировой валютный рынок

01:27 Международные факторы влияния на украинский валютный рынок

03:07 Внутренние факторы влияния на украинский валютный рынок

06:00 Прогноз курса доллара и евро на период с 22 по 29 октября

06:47 Прогноз цен на драгметаллы


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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:50

Что будет с долларом в предверии выборов в США



00:00 В этом выпуске Алексей Козырев, финансовый аналитик, расскажет о самых интересных событиях, которые происходят на валютном рынке, даст прогноз по золоту и серебру а также, по валюте.

00:35 что влияет на валютный рынок из международных факторов

01:15 как выборы президента США повлияют на Украину

02:20 бюджетный фактор

03:59 внешние факторы влияния на валютный рынок

07:25 Прогноз курса доллара и евро на период с 29 октября до 4 ноября

08:03 Прогноз по драгметаллам

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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:42

Проживет ли Украина без транша МВФ и каким будет курс



Миссии Международного валютного фонда в Украине не будет из-за решения Конституционного суда об отмене е-декларирования. Как это повлияет на бюджет Украины, на доллар и почему всё же отменили е-декларирование?

00:00 вступление

00:19 27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование доходов чиновников и судей. Какая причина таких действий и правильно ли это было?

03:06 Предоставление финансовой помощи Украине от Евросоюза связано с независимыми от политического давления антикоррупционными органами. После отмены е-декларирования миссия от МВФ может не приехать в Украину. Если мы не получим очередной транш - как это отразится на бюджете Украины?

06:13 Что будет с курсом доллара в Украине, если мы не получим очередной транш от МВФ?

09:07 Прогноз курса и цен на драгметаллы на период с 5 по 11 ноября и что будет влиять на курсообразование

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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:39

Новый карантин, спасительная вакцина от COVID 19



В этом выпуске с Алексеем Козыревым поговорим о том, спасет ли мир экспериментальная вакцина от COVID-19, как Украина переживет новый формат карантина “карантин выходного дня” и какие ожидаются отношения Байдена с Украиной

00:00 Вступление

00:16 Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня. Как очередное ужесточения карантина повлияют на малый и средний бизнес? Ждать ли помощи от государства?

02:10 Появилась новость о экспериментальной вакцине, которая более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19. Мировые фондовые индексы взлетели до рекордных значений, японская иена и золото просели в цене. Значит ли это, что сейчас более инвестиционно-привлекательны акции фармацевтической отрасли, чем золото и валюта

05:20 Байден выиграл в гонке за президентство США. Можем ли мы надеяться на дружественные отношения с Америкой и на ее поддержку на мировой арене?

09:30 Традиционный вопрос, что будет с курсом в ближайшую неделю и что будет влиять на курсообразование?

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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:00

Что может существенно подорвать доллар в ближайшие 3-5 лет



00:00 В этом выпуске Алексей Козырев расскажет, что происходит на валютном рынке, прогноз по ценам на золото и серебро, интересные кейсы для инвесторов касательно валюты на ближайшие годы.

00:33 Что происходило на рынке валюты

01:00 Коронавирус - как фактор влияния на валютный рынок

02:47 Как итоги выборов в США влияют на курс доллара

04:04 Гонка печатных станков США и ЕС

04:27 Подписание Всестороннего регионального экономического партнерства. План по укреплению юаня

Внутренние факторы влияния на рынок:

09:46 Период основных выплат возмещения НДС экспортерам

10:08 Покупка валюты нерезидентами за счет средств, полученных от погашения ОВГЗ

10:39 Необходимость финансирования текущих расходов компаниями

11:00 Курс в обменниках и поведение спекулянтов

12:03 Интервенции НБУ

12:16 Прогноз курса валют с 19 по 26 ноября

12:56 Прогноз цен на драгметаллы с 19 по 26 ноября

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