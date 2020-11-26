Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:53

Ищу работу: как распознать работодателя-афериста



Во времена пандемии многие украинцы потеряли работу и пытаются трудоустроиться. Если у человека не получается найти работу самостоятельно, он часто обращается к посредникам или от отчаяния соглашается на сомнительные предложения.

00:00 В этом видео мы покажем вам 5 мошеннических схем работодателей-аферистов при трудоустройстве и поиске работы

00:29 Схема №1: Трудоустройство через агентство

01:37 Схема №2: "Отправьте нам свои документы для оформления на работу"

02:45 Схема №3: "Заплатите и мы вас возьмем"

04:17 Схема №4: Работа на удаленке

05:23 Схема№5: "Перезвоните нам"

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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:45

В чем реальные риски для украинских граждан по курсам валют



В этом выпуске Алексей Козырев ответит на все важные вопросы по валюте, расскажет о том, что влияет на сбережения украинцев, даст прогноз по курсу валют и по ценам на драгметаллы на ближайшую неделю

00:00 Вступление
00:39 Внутренние факторы влияния на курс доллара и евро
00:54 Зависшие переговоры с МВФ и всем блоком международных инвесторов
01:44 Проблема наполняемости бюджета
04:40 Рост цен на энергоносители
05:28 Возможный локдаун
05:45 Выплаты возмещения НДС экспортерам
06:11 Факт "Черной пятницы"
06:51 Погашение ОВГЗ
08:35 Мировые факторы влияния на курс
09:14 Печатание денег
12:43 Как гонка печатных станков будет влиять на сбережения украинцев
13:16 Курс доллара и евро на период с 26 ноября по 2 декабря
14:21 Прогноз цена на золото и серебро

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Ірина_
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  #<1 ... 15161718
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