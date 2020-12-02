Youtube канал - Finance.ua

Во времена пандемии многие украинцы потеряли работу и пытаются трудоустроиться. Если у человека не получается найти работу самостоятельно, он часто обращается к посредникам или от отчаяния соглашается на сомнительные предложения.
00:00 В этом видео мы покажем вам 5 мошеннических схем работодателей-аферистов при трудоустройстве и поиске работы
00:29 Схема №1: Трудоустройство через агентство
01:37 Схема №2: "Отправьте нам свои документы для оформления на работу"
02:45 Схема №3: "Заплатите и мы вас возьмем"
04:17 Схема №4: Работа на удаленке
05:23 Схема№5: "Перезвоните нам"