RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Youtube канал - Finance.ua

Youtube канал - Finance.ua
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:53

Ищу работу: как распознать работодателя-афериста



Во времена пандемии многие украинцы потеряли работу и пытаются трудоустроиться. Если у человека не получается найти работу самостоятельно, он часто обращается к посредникам или от отчаяния соглашается на сомнительные предложения.

00:00 В этом видео мы покажем вам 5 мошеннических схем работодателей-аферистов при трудоустройстве и поиске работы

00:29 Схема №1: Трудоустройство через агентство

01:37 Схема №2: "Отправьте нам свои документы для оформления на работу"

02:45 Схема №3: "Заплатите и мы вас возьмем"

04:17 Схема №4: Работа на удаленке

05:23 Схема№5: "Перезвоните нам"

Подписывайтесь на Finance.ua, ставьте лайк и не пропускайте полезные видео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2258
З нами з: 14.09.13
Подякував: 491 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:45

В чем реальные риски для украинских граждан по курсам валют



В этом выпуске Алексей Козырев ответит на все важные вопросы по валюте, расскажет о том, что влияет на сбережения украинцев, даст прогноз по курсу валют и по ценам на драгметаллы на ближайшую неделю

00:00 Вступление
00:39 Внутренние факторы влияния на курс доллара и евро
00:54 Зависшие переговоры с МВФ и всем блоком международных инвесторов
01:44 Проблема наполняемости бюджета
04:40 Рост цен на энергоносители
05:28 Возможный локдаун
05:45 Выплаты возмещения НДС экспортерам
06:11 Факт "Черной пятницы"
06:51 Погашение ОВГЗ
08:35 Мировые факторы влияния на курс
09:14 Печатание денег
12:43 Как гонка печатных станков будет влиять на сбережения украинцев
13:16 Курс доллара и евро на период с 26 ноября по 2 декабря
14:21 Прогноз цена на золото и серебро

Подписывайтесь на Finance.ua, ставьте лайк и не пропускайте важные видео!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2258
З нами з: 14.09.13
Подякував: 491 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:55

Допомога від Зеленського для бізнесу, нові правила ПДР, шахр



Наша нова рубрика "Ти диви NEWS" - новини, на які ми заслуговуємо.

У першому випуску поговоримо про обіцянки Президента для бізнесу, шахрайські кредитні схеми, підвищення цін на електроенергію та результати Чорної п'ятниці

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте цікаві відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2258
З нами з: 14.09.13
Подякував: 491 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:39

Противостояние ЕС и США Будет ли евро по 40



00:00 В этом выпуске Алексей Козырев даст прогноз по доллару и евро на период с 3 по 9 декабря, расскажет, что творится с рынком золота и серебра, что влияет на котировки доллара и евро не только в Украине, но и на международном рынке.

00:26 Украинские факторы влияния на валютный рынок

00:44 Недополучение финансовых влияний в бюджет

03:00 Постепенный рост цен на энергоносители

05:27 Возможный локдаун

06:18 Последствия Черной пятницы и покупки к Новому Году

07:22 Поведение нерезидентов: дивиденды и ОВГЗ

09:09 Внешние факторы влияния на валютный рынок

09:11 Проблемы американской экономики

10:47 Ситуация с евро

13:00 Прогноз курса валют и драгметаллов на период с 3 по 9 декабря

Подписывайтесь на Finance.ua, ставьте лайк и не пропускайте важные видео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2258
З нами з: 14.09.13
Подякував: 491 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:20

Колебания доллара. Акции Tesla и 8 тысяч гривен от Зеленског



В этом выпуске поговорим с Юрием Гусевым - редактором портала "Минфин", о скачках доллара за прошлую неделю, о 8 тыс помощи от Зеленского и конечно о уже нашумевшей новости о доступности для украинцев акций Facebook, Tesla и Netflix.

За последнюю неделю доллар сильно качало. На межбанке курс продажи наблюдался от 28.13 до 28.28. Что стало причиной таких колебаний?

Зеленский подписал законы о помощи населению и бизнесу. Насколько реально их получить и как сформировалась сумма именно в 8 тысяч?

Акции Facebook, Tesla и Netflix допустили к обращению в Украине. Как граждане Украины могут их купить? Куда нужно обращаться?

Прогноз курса валют и цен на драгметаллы с 10 по 16 декабря


Подписывайтесь на Finance.ua, ставьте лайк и не пропускайте важные видео!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2258
З нами з: 14.09.13
Подякував: 491 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:19

Будет ли обвал доллара к Новому Году



В этом выпуске Алексей Козырев даст прогноз по доллару и евро на период с 17 по 23 декабря, расскажет, что происходит с рынком золота и серебра, что происходит с долларом, будет ли его обвал к Новому Году.

Подписывайтесь на Finance.ua, ставьте лайк и не пропускайте важные видео!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2258
З нами з: 14.09.13
Подякував: 491 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:34

Інтерв'ю з колектором: вся правда про роботу колекторів



Ексклюзивно для глядачів Finance.ua інтерв'ю з колишнім колектором, який розповість про секрети цієї професії та розкаже всю правду про роботу колектором. Почуєте багато откровень та цікавих фактів про "кухню вишибал" зсередини.

00:00 intro
00:40 Хто такі колектори та хто може ними працювати
02:58 Чому герой вирішив стати колектором
04:25 Як проходить «кастинг» на роботу колектора
05:09 Скільки отримують колектори і чи є в них відсоток від кількості кредитів, які повертають?
05:52 Яка середню заробітна плата виходила в місяць?
07:01 Хто йде працювати в колектори
08:55 Що роботодавець забороняє в роботі
10:35 Які методи роботи заохочуються
12:12 Звідки колектори беруть інформацію про родичів, друзів тієї людини, яка не сплатила кредит
13:22 Що більш за все дратує в роботі колектора
16:36 Що колектор очікує від клієнта, якщо він і сам телефонує до нього з негативом?
18:52 Найбільший страх героя як колектора
22:16 Чи намагаються клієнти обманути колектора і не платити борг?
23:19 На скільки відсотків колекторські служби накручують кредити боржників, які купують у кредитних компаній?
24:30 Як обгрунтовується накрутка суми кредиту та як погашаються борги?
26:44 Як боржник може впевнитись в тому, що кредит закритий?
28:04 Про досвід, коли доводилось відбирати майно у боржників
31:45 Яким чином проводиться реструктуризація боргу?
34:39 Як колектори працюють з боржниками – людьми похилого віку?
35:41 Чи бере герой кредити після досвіду роботи колектором
36:29 Що б зробив герой, якби йому зателефонував колектор
40:30 Як відключати емоції при роботі з клієнтами?
42:14 Найцікавіший випадок з роботи героя
43:46 Колекторів влаштовують на роботу офіційно?
47:11 Чому вирішили покинути роботу колектора?
48:28 Як міняється людина, яка працювала колектором?

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте цікаві відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2258
З нами з: 14.09.13
Подякував: 491 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:01

Что творится с курсом под Новый Год



Последний выпуск “В курсе курса” в 2020 году. Поговорим о рекордных бюджетных расходах, безвизе с США и о курсе валют в последнюю неделю года.

00:00 Вступление

00:29 В декабре ситуация на валютном рынке способствовала укреплению курса гривны. Но в то же время, в последние недели года увеличилась вероятность рекордных бюджетных расходов. Как это повлияет на курс?

04:52 Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет добиться безвизового режима с США. Реален ли такой план и что это даст для Украины?

06:15 Министерство финансов на аукционе 22 декабря привлекло в бюджет 22,2 млрд грн от размещения ОВГЗ. Внимание привлекла и высокая доходность облигаций — до 12,25% годовых. Украина сейчас еще больше нуждается в дополнительных средствах?

08:36 Прогноз курса валют и цен на драгметаллы будет на последнюю неделю 2020 года

Подписывайтесь на Finance.ua, ставьте лайк и не пропускайте важные видео!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2258
З нами з: 14.09.13
Подякував: 491 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17699)
24.12.2020 11:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.