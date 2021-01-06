Youtube канал - Finance.ua

Додано: Вів 05 січ, 2021 11:15

С Новым Годом и наступающим Рождеством! Пусть год подарит вам только позитивные эмоции, принесет здоровье и радость в каждым дом!С вами первый выпуск “В курсе курса” в 2021 году, в котором поговорим о бюджете Украины 2021, а также о приоритетных задачах этого года.00:00 intro00:45 Большинство членов комитета по монетарной политике НБУ ожидают повышения учетной ставки в 2021 году до уровня 6,5% — 7,5%. Как это повлияет на финансовый рынок? Что будет со ставками на депозиты и кредиты?05:15 Национальный банк Украины видит риск невыполнения плана по доходам в госбюджете на 2021 год. Финансирование напрямую будет зависеть от доступа к займам на внешних рынках и от международных финансовых организаций. Как это повлияет на инфляцию и курс национальной валюты?07:11 Что выгоднее для Украины: деньги от размещения ОВГЗ или кредиты от МВФ?12:37 Прогноз курса валют и цен на драгметаллы на 2021 год, ставьте лайк и не пропускайте важные видео!