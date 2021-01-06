Youtube канал - Finance.ua

Во времена пандемии многие украинцы потеряли работу и пытаются трудоустроиться. Если у человека не получается найти работу самостоятельно, он часто обращается к посредникам или от отчаяния соглашается на сомнительные предложения.
00:00 В этом видео мы покажем вам 5 мошеннических схем работодателей-аферистов при трудоустройстве и поиске работы
00:29 Схема №1: Трудоустройство через агентство
01:37 Схема №2: "Отправьте нам свои документы для оформления на работу"
В этом выпуске Алексей Козырев ответит на все важные вопросы по валюте, расскажет о том, что влияет на сбережения украинцев, даст прогноз по курсу валют и по ценам на драгметаллы на ближайшую неделю
00:00 Вступление 00:39 Внутренние факторы влияния на курс доллара и евро 00:54 Зависшие переговоры с МВФ и всем блоком международных инвесторов 01:44 Проблема наполняемости бюджета 04:40 Рост цен на энергоносители 05:28 Возможный локдаун 05:45 Выплаты возмещения НДС экспортерам 06:11 Факт "Черной пятницы" 06:51 Погашение ОВГЗ 08:35 Мировые факторы влияния на курс 09:14 Печатание денег 12:43 Как гонка печатных станков будет влиять на сбережения украинцев 13:16 Курс доллара и евро на период с 26 ноября по 2 декабря 14:21 Прогноз цена на золото и серебро
00:00 В этом выпуске Алексей Козырев даст прогноз по доллару и евро на период с 3 по 9 декабря, расскажет, что творится с рынком золота и серебра, что влияет на котировки доллара и евро не только в Украине, но и на международном рынке.
00:26 Украинские факторы влияния на валютный рынок
00:44 Недополучение финансовых влияний в бюджет
03:00 Постепенный рост цен на энергоносители
05:27 Возможный локдаун
06:18 Последствия Черной пятницы и покупки к Новому Году
07:22 Поведение нерезидентов: дивиденды и ОВГЗ
09:09 Внешние факторы влияния на валютный рынок
09:11 Проблемы американской экономики
10:47 Ситуация с евро
13:00 Прогноз курса валют и драгметаллов на период с 3 по 9 декабря
В этом выпуске поговорим с Юрием Гусевым - редактором портала "Минфин", о скачках доллара за прошлую неделю, о 8 тыс помощи от Зеленского и конечно о уже нашумевшей новости о доступности для украинцев акций Facebook, Tesla и Netflix.
За последнюю неделю доллар сильно качало. На межбанке курс продажи наблюдался от 28.13 до 28.28. Что стало причиной таких колебаний?
Зеленский подписал законы о помощи населению и бизнесу. Насколько реально их получить и как сформировалась сумма именно в 8 тысяч?
Акции Facebook, Tesla и Netflix допустили к обращению в Украине. Как граждане Украины могут их купить? Куда нужно обращаться?
Прогноз курса валют и цен на драгметаллы с 10 по 16 декабря
В этом выпуске Алексей Козырев даст прогноз по доллару и евро на период с 17 по 23 декабря, расскажет, что происходит с рынком золота и серебра, что происходит с долларом, будет ли его обвал к Новому Году.
Ексклюзивно для глядачів Finance.ua інтерв'ю з колишнім колектором, який розповість про секрети цієї професії та розкаже всю правду про роботу колектором. Почуєте багато откровень та цікавих фактів про "кухню вишибал" зсередини.
00:00 intro 00:40 Хто такі колектори та хто може ними працювати 02:58 Чому герой вирішив стати колектором 04:25 Як проходить «кастинг» на роботу колектора 05:09 Скільки отримують колектори і чи є в них відсоток від кількості кредитів, які повертають? 05:52 Яка середню заробітна плата виходила в місяць? 07:01 Хто йде працювати в колектори 08:55 Що роботодавець забороняє в роботі 10:35 Які методи роботи заохочуються 12:12 Звідки колектори беруть інформацію про родичів, друзів тієї людини, яка не сплатила кредит 13:22 Що більш за все дратує в роботі колектора 16:36 Що колектор очікує від клієнта, якщо він і сам телефонує до нього з негативом? 18:52 Найбільший страх героя як колектора 22:16 Чи намагаються клієнти обманути колектора і не платити борг? 23:19 На скільки відсотків колекторські служби накручують кредити боржників, які купують у кредитних компаній? 24:30 Як обгрунтовується накрутка суми кредиту та як погашаються борги? 26:44 Як боржник може впевнитись в тому, що кредит закритий? 28:04 Про досвід, коли доводилось відбирати майно у боржників 31:45 Яким чином проводиться реструктуризація боргу? 34:39 Як колектори працюють з боржниками – людьми похилого віку? 35:41 Чи бере герой кредити після досвіду роботи колектором 36:29 Що б зробив герой, якби йому зателефонував колектор 40:30 Як відключати емоції при роботі з клієнтами? 42:14 Найцікавіший випадок з роботи героя 43:46 Колекторів влаштовують на роботу офіційно? 47:11 Чому вирішили покинути роботу колектора? 48:28 Як міняється людина, яка працювала колектором?
Последний выпуск “В курсе курса” в 2020 году. Поговорим о рекордных бюджетных расходах, безвизе с США и о курсе валют в последнюю неделю года.
00:00 Вступление
00:29 В декабре ситуация на валютном рынке способствовала укреплению курса гривны. Но в то же время, в последние недели года увеличилась вероятность рекордных бюджетных расходов. Как это повлияет на курс?
04:52 Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет добиться безвизового режима с США. Реален ли такой план и что это даст для Украины?
06:15 Министерство финансов на аукционе 22 декабря привлекло в бюджет 22,2 млрд грн от размещения ОВГЗ. Внимание привлекла и высокая доходность облигаций — до 12,25% годовых. Украина сейчас еще больше нуждается в дополнительных средствах?
08:36 Прогноз курса валют и цен на драгметаллы будет на последнюю неделю 2020 года
С Новым Годом и наступающим Рождеством! Пусть год подарит вам только позитивные эмоции, принесет здоровье и радость в каждым дом!
С вами первый выпуск “В курсе курса” в 2021 году, в котором поговорим о бюджете Украины 2021, а также о приоритетных задачах этого года.
00:00 intro 00:45 Большинство членов комитета по монетарной политике НБУ ожидают повышения учетной ставки в 2021 году до уровня 6,5% — 7,5%. Как это повлияет на финансовый рынок? Что будет со ставками на депозиты и кредиты? 05:15 Национальный банк Украины видит риск невыполнения плана по доходам в госбюджете на 2021 год. Финансирование напрямую будет зависеть от доступа к займам на внешних рынках и от международных финансовых организаций. Как это повлияет на инфляцию и курс национальной валюты? 07:11 Что выгоднее для Украины: деньги от размещения ОВГЗ или кредиты от МВФ? 12:37 Прогноз курса валют и цен на драгметаллы на 2021 год