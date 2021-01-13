Youtube канал - Finance.ua

В сегодняшнем выпуске "В курсе курса" говорим о ралли по криптовалюте, ослаблении доллара и о будущих ставках по депозитам
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00:16 По словам первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой, долларизация экономики может снизиться до 20-15% с нынешних 40%. С чем связано это утверждение и что оно означает для Украины и граждан?
04:03 В Bank of America назвали биткоин "худшим из всех пузырей". Может ли произойти обвал цен на биткоин или стоит еще придержать и не продавать криптовалюту? Или может стоить вложиться?
07:56 Ставки по банковским депозитам упали до ниже 10% и зафиксировали исторический минимум. Можем ли утверждать, что после поднятии учетной ставки в 2021 году, что анонсировал НБУ, ставки по депозитам вырастут?
11:07 Прогноз курса валют и цен на драгметаллы будет на период с 14 по 19 января