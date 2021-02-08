Youtube канал - Finance.ua

В сегодняшнем выпуске "В курсе курса" говорим о ралли по криптовалюте, ослаблении доллара и о будущих ставках по депозитам
00:00 intro
00:16 По словам первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой, долларизация экономики может снизиться до 20-15% с нынешних 40%. С чем связано это утверждение и что оно означает для Украины и граждан?
04:03 В Bank of America назвали биткоин "худшим из всех пузырей". Может ли произойти обвал цен на биткоин или стоит еще придержать и не продавать криптовалюту? Или может стоить вложиться?
07:56 Ставки по банковским депозитам упали до ниже 10% и зафиксировали исторический минимум. Можем ли утверждать, что после поднятии учетной ставки в 2021 году, что анонсировал НБУ, ставки по депозитам вырастут?
11:07 Прогноз курса валют и цен на драгметаллы будет на период с 14 по 19 января
"В курсе курса" с Алексеем Козыревым о ситуации с ценой на газ, поговорим о желании чиновников сменить формат сотрудничества с МВФ, индексе доллара и я дам традиционный прогноз по курсу доллара, евро, паре евро/доллар и ценам на золото и серебро на ближайшую неделю
00:00 Вступление
00:50 Шмыгаль обещает цену на газ для населения в среднем на 1,5 грн меньше цены, которая была на протяжении отопительного сезона 2018-2019 годов. Сейчас газ стал дешевле? За счет чего будет компенсироваться снижение цены?
03:47 Кабмин хочет поменять формат сотрудничества с МВФ. Чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка, а не для финансирования дефицита. Значит ли это, что в 2021 году приоритетом заимствования денег выступят ОВГЗ?
09:18 Что такое индекс американского доллара, будет ли он падать в ближайшее время и как это отразиться на курс доллара в Украине
13:53 Прогноз курса валют и цен на драгметаллы на период с 21 по 27 января
В рамках рубрики "Финансовая проба" мы будем тестировать финансовые услуги в Украине и продукты банков. Сегодня в поле нашего внимания попали кредитные компании, которые заявляют, что первый кредит у них практически под 0%. Возьмем МФО и проверим на практике насколько 0,01% оправдан и реален.
С помощью сервиса рандом была определена компания СreditPlus, которая выдает быстрые онлайн кредиты.
В этом выпуске "Прямо по курсу" Алексей Козырев расскажет о планах на независимость от энергосистем северного и восточного соседей, о росте мировой экономики и ВВП, а также, о депозитах и курсе валют на ближайшую неделю.
00:00 intro
00:37 Украина хочет полностью отделится от энергосистем России и Беларуси. Насколько это возможно и как это повлияет на цены на энергоносители?
06:47 Теперь физлица смогут заключать форвардные контракты, по которым расчеты происходят не сиюминутно, а в будущем времени. Расскажите детальнее, какие выгоды для вкладчиков депозитов это несет?
09:17 МВФ прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Согласно прогнозу, в 2022 году мировой ВВП вырастет на 4,2%. За счет чего произойдет рост и коснется ли это Украины?
11:48 Прогноз курса доллара и евро, а также, цен на золото и серебро на период с 28 января по 3 февраля
00:00 В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев отвечает на вопросы о курсе: 00:38 Факторы влияния на курс валюты в ближайшее время 00:49 Поведение нерезидентов 03:03 Текущая деятельность компаний. Вывод дивидендов дочками иностранный компаний 04:13 Результаты переговоров с МВФ 05:17 Поведение пары евро/доллар на международных рынках 05:55 Ситуация с странах ЕС с евро 10:59 Поведение наличного рынка 14:29 Будет ли доллар ниже 27 грн 16:27 Прогноз курса валют на период с 4 по 10 февраля 17:21 Прогноз цен на золото и серебро
Сьогодні в рамках рубрики #фінфішки редактор Finance.ua Тетяна Сидорак порушила актуальну та цікаву тему для багатьох українців – типові помилки при продажу квартири. Адже кожен власник хоче продати свою квартиру за мінімальну кількість часу, отримавши при цьому найбільшу вигоду. Продаж нерідко триває місяці, а то й навіть роки. І все через типові помилки, які ми допускаємо.
🔹 Швидкий продаж 🔹 Неправильне оцінювання нерухомості 🔹 Непідготовлені документи 🔹 Брак інформації про квартиру 🔹 Незаконне перепланування 🔹 Відсутність ремонту 🔹 Неякісні фотографії 🔹 Довгий вибір між покупцями