Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:52

Ослабление доллара и ралли по криптовалютам: чего ждать от в



В сегодняшнем выпуске "В курсе курса" говорим о ралли по криптовалюте, ослаблении доллара и о будущих ставках по депозитам

00:00 intro

00:16 По словам первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой, долларизация экономики может снизиться до 20-15% с нынешних 40%. С чем связано это утверждение и что оно означает для Украины и граждан?

04:03 В Bank of America назвали биткоин "худшим из всех пузырей". Может ли произойти обвал цен на биткоин или стоит еще придержать и не продавать криптовалюту? Или может стоить вложиться?

07:56 Ставки по банковским депозитам упали до ниже 10% и зафиксировали исторический минимум. Можем ли утверждать, что после поднятии учетной ставки в 2021 году, что анонсировал НБУ, ставки по депозитам вырастут?

11:07 Прогноз курса валют и цен на драгметаллы будет на период с 14 по 19 января

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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:35

Цена на газ, изменения с МВФ и что будет с долларом и евро в



"В курсе курса" с Алексеем Козыревым о ситуации с ценой на газ, поговорим о желании чиновников сменить формат сотрудничества с МВФ, индексе доллара и я дам традиционный прогноз по курсу доллара, евро, паре евро/доллар и ценам на золото и серебро на ближайшую неделю

00:00 Вступление

00:50 Шмыгаль обещает цену на газ для населения в среднем на 1,5 грн меньше цены, которая была на протяжении отопительного сезона 2018-2019 годов. Сейчас газ стал дешевле? За счет чего будет компенсироваться снижение цены?

03:47 Кабмин хочет поменять формат сотрудничества с МВФ. Чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка, а не для финансирования дефицита. Значит ли это, что в 2021 году приоритетом заимствования денег выступят ОВГЗ?

09:18 Что такое индекс американского доллара, будет ли он падать в ближайшее время и как это отразиться на курс доллара в Украине

13:53 Прогноз курса валют и цен на драгметаллы на период с 21 по 27 января

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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 10:48



В рамках рубрики "Финансовая проба" мы будем тестировать финансовые услуги в Украине и продукты банков. Сегодня в поле нашего внимания попали кредитные компании, которые заявляют, что первый кредит у них практически под 0%. Возьмем МФО и проверим на практике насколько 0,01% оправдан и реален.

С помощью сервиса рандом была определена компания СreditPlus, которая выдает быстрые онлайн кредиты.

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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:44

Битва с олигархами за электроэнергию. Новая жизнь депозитов



В этом выпуске "Прямо по курсу" Алексей Козырев расскажет о планах на независимость от энергосистем северного и восточного соседей, о росте мировой экономики и ВВП, а также, о депозитах и курсе валют на ближайшую неделю.

00:00​ intro

00:37​ Украина хочет полностью отделится от энергосистем России и Беларуси. Насколько это возможно и как это повлияет на цены на энергоносители?

06:47​ Теперь физлица смогут заключать форвардные контракты, по которым расчеты происходят не сиюминутно, а в будущем времени. Расскажите детальнее, какие выгоды для вкладчиков депозитов это несет?

09:17​ МВФ прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Согласно прогнозу, в 2022 году мировой ВВП вырастет на 4,2%. За счет чего произойдет рост и коснется ли это Украины?

11:48​ Прогноз курса доллара и евро, а также, цен на золото и серебро на период с 28 января по 3 февраля


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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 11:03

Будет ли падение доллара до 27 грн



00:00​ В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев отвечает на вопросы о курсе:
00:38​ Факторы влияния на курс валюты в ближайшее время
00:49​ Поведение нерезидентов
03:03​ Текущая деятельность компаний. Вывод дивидендов дочками иностранный компаний
04:13​ Результаты переговоров с МВФ
05:17​ Поведение пары евро/доллар на международных рынках
05:55​ Ситуация с странах ЕС с евро
10:59​ Поведение наличного рынка
14:29​ Будет ли доллар ниже 27 грн
16:27​ Прогноз курса валют на период с 4 по 10 февраля
17:21​ Прогноз цен на золото и серебро

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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 16:13

Типові помилки при продажу квартири



Сьогодні в рамках рубрики #фінфішки​ редактор Finance.ua Тетяна Сидорак порушила актуальну та цікаву тему для багатьох українців – типові помилки при продажу квартири. Адже кожен власник хоче продати свою квартиру за мінімальну кількість часу, отримавши при цьому найбільшу вигоду. Продаж нерідко триває місяці, а то й навіть роки. І все через типові помилки, які ми допускаємо.

🔹 Швидкий продаж
🔹 Неправильне оцінювання нерухомості
🔹 Непідготовлені документи
🔹 Брак інформації про квартиру
🔹 Незаконне перепланування
🔹 Відсутність ремонту
🔹 Неякісні фотографії
🔹 Довгий вибір між покупцями


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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 12:13

Доступна іпотека 7%. Світлофорний карантин.



Finance.ua запускає нову рубрику, назву якої маємо придумати разом!
В цій рубриці будемо ділитися головними новинами країни за тиждень та розбиратися, як вони можуть вплинути на простих українців і чим бути корисними.

🎁 Ідеї по назві рубрики пишіть в коментарях. Автор варіанта, який виграє, отримає приз від Finance.ua 🎁

00:00​ Вступ
00:25​ Українська земля як новий вид інвестування
01:51​ Доступна іпотека до 7% для українців вже з весни 2021
02:52​ Новини для власників єврономерів
04:10​ Новий карантин для України
04:52​ Нерухомість в Італії за 1євро

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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 11:09

Безкоштовна вакцина для українців. Ще більші штрафи ПДР



00:00​​ Вступ
00:17​​ Вакцинація за кредитні кошти
01:26​​ Підвищення пенсійного віку
02:28​​ Співпраця України та МВФ
03:11​​ Зростання цін на харчі
04:11​​ Нові штрафи за порушення ПДР

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Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 10:48

Як безпечно взяти онлайн-кредит [реальний приклад]



На форумі Finance.ua ми побачили відгук користувача, який хоче взяти кредит онлайн, але боїться, бо ні разу не оформляв позику в інтернеті. В цьому відео в рамках рубрики "Фінансова проба" ми допомогли нашому герою Артему взяти кредит онлайн та розібрались, чи є підстави для страху, і що з цим робити.

Відповіли на всі питання Артема, які виникали в нього в ході оформлення кредиту.

Тож, до вашої уваги покрокова інструкція оформлення мікрокредиту онлайн з порадами та коментарями протягом всього процесу.


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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 10:51

Дождемся ли транш от МВФ. Куда инвестировать в 2021



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев расскажет о ситуации с Международным валютным фондом, актуальных инструментах инвестирования 2021, а также, даст прогноз курса валют и цена на металлы на март 2021 года и расскажет, что будет на это влиять.

00:00​​ intro

00:50​ МВФ отказался предоставлять Украине транш. Какие причины отказа и что должна сделать Украина, чтобы получить транш

04:12​ Самые популярные инструменты инвестирования: депозиты, золото, недвижимость, даже биткоин. Какие из них более перспективны с вашей точки зрения на 2021 год?

10:21​ Каким будет прогноз курса доллара и евро, пары евро/доллар и цен на металлы на март 2021 года. Факторы, которые влияют на рынок

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