Youtube канал - Finance.ua

Додано: Чет 18 бер, 2021 11:42

В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев расскажет, что происходит с вкладами населения, какие инвестиции он считает сейчас наиболее безрисковыми и что может служить альтернативой вкладов, чтобы сберечь и приумножить сбережения. Также, услышите, что происходит в реальности с украинскими банками и как это отразится на населении как потребителях их услуг в ближайшее время, что будет со ставками по кредитам и депозитам, а также комиссиями банков.Услышите прогноз по курсам доллара, евро , паре евро/доллар и ценам на драгметаллы на неделю.00:00​​​ intro01:05​ В феврале 2021 года увеличился объем вкладов населения в банках. Почему это произошло. Какие существуют альтернативы инвестирования с минимальным риском10:42​ Какие реальные проблемы в украинских банков. Как выбрать банк, которому можно доверить депозит/взять ипотеку, кредит и т.д.14:29​ Прогноз курса доллара и евро, а также цен на драгметаллы на период с 18 до 24 марта, ставьте лайк и не пропускайте важные видео!