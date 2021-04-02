Youtube канал - Finance.ua

Онлайн-кредит - це швидкі гроші тоді, коли це необхідно. Попит на онлайн-кредити зростає. Але іноді буває так, що людина потрапляє в складну ситуацію і не може виконувати свої фінансові зобов'язання, внаслідок цього виникають побоювання:
• чи будуть боржнику дошкуляти колектори; • чи зможуть його посадити у в'язницю за несплату; • чи заарештують майно; • чи можна з простроченим боргом виїхати за кордон.
З вами рубрика "Щоб ви знали", в якій ми продовжуємо знайомити вас з актуальними новинами тижня.
00:00 Із приходом першого місяця весни на українців чекає чимало змін, що матимуть вплив на їхні гаманці. Ми розповімо, до чого готуватися у березні 2021 року 00:22 Автоматична індексація пенсій для деяких категорій 01:22 Зростання цін на залізничні перевезення 01:48 Запуск іпотеки під 7% 02:22 Суд в смартфоні 02:45 Зміни в ПДР стосовно перевезення дітей в авто 03:18 Відкриття кордонів для українців та новий безвіз
Зараз люди часто люблять порівнювати зарплату в різних країнах. Тож редакції Finance.ua стало цікаво, а скільки заробляли люди в різні історичні епохи.
00:00 В цьому відео в рамках рубрики #фінфішки розповімо про купівельну спроможність людей різних часів. 00:36 Древній Рим: економічна криза, нестача продуктів та інфляція, нестача золота та срібла 02:59 Англія 1300-х років: столітня війна з французьким королівством, початок епідемії чуми 04:51 Сполучені Штати Америки в 1920-ті роки: буремні двадцяті - період економічного процвітання після Першої світової війни ,створюються нові галузі промисловості, збільшується споживчий попит серед населення
В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев расскажет, что происходит с вкладами населения, какие инвестиции он считает сейчас наиболее безрисковыми и что может служить альтернативой вкладов, чтобы сберечь и приумножить сбережения. Также, услышите, что происходит в реальности с украинскими банками и как это отразится на населении как потребителях их услуг в ближайшее время, что будет со ставками по кредитам и депозитам, а также комиссиями банков.
Услышите прогноз по курсам доллара, евро , паре евро/доллар и ценам на драгметаллы на неделю.
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01:05 В феврале 2021 года увеличился объем вкладов населения в банках. Почему это произошло. Какие существуют альтернативы инвестирования с минимальным риском
10:42 Какие реальные проблемы в украинских банков. Как выбрать банк, которому можно доверить депозит/взять ипотеку, кредит и т.д.
14:29 Прогноз курса доллара и евро, а также цен на драгметаллы на период с 18 до 24 марта
Взяти невелику суму, коли потрібні гроші терміново - не проблема, бо є мікрофінансові компанії. 🤔 Але, існує думка, що мікрокредити - це дорого. В цьому відео разом з Олександром Холодом, директором ШвидкоГроші, будемо розбиратися, як прорахувати реальну процентну ставку по кредиту. 🔹 Чи справді мікрокредити дорожчі за банківські? 🔹 Які штрафи існують при несвоєчасній сплаті по кредиту? 🔹 Як рахується повна вартість кредиту?
В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев расскажет о новом жестком локдауне в ЕС и что будет с экономикой и курсом в Украине. Также, проанализирует следующее: аукционы ОВГЗ - долговая яма и пирамида или панацея для бюджета. Кроме того, услышите традиционный прогноз по курсу доллара, евро, паре евро/доллар и ценам на драгметаллы на ближайшую неделю.
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00:52 Как 3 волна Covid-19 повлияет на экономику и курс доллара в Украине и мире
05:13 Как долго Украина еще будет проводить аукционы по ОВГЗ? Какой долг страны по облигациям? Что будет, если страна перестанет выпускать облигации?
12:34 Прогноз курса и цен на драгметаллы на период с 25 по 31 марта
Попит населення на отримання мікрокредитів щороку тільки зростає, але обізнаність та розуміння продукту, своїх прав та обов'язків - ні.
В цьому відео Finance.ua разом з директором компанії ШвидкоГроші Олександром Холодом розповідає про те, як захищений клієнт кредитної компанії, які має права та що потрібно знати про кредити та закон 1109
В этом выпуске «В курсе курса» Алексей Козырев расскажет о долгах Украины и о том, стоит ли запасаться долларом в апреле 2021. Кроме того, услышите традиционный прогноз по курсу доллара, евро, паре евро/доллар и ценам на драгметаллы на ближайшую неделю.