Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 12:12

Що буде, якщо не зможу віддати кредит?



Онлайн-кредит - це швидкі гроші тоді, коли це необхідно. Попит на онлайн-кредити зростає. Але іноді буває так, що людина потрапляє в складну ситуацію і не може виконувати свої фінансові зобов'язання, внаслідок цього виникають побоювання:

• чи будуть боржнику дошкуляти колектори;
• чи зможуть його посадити у в'язницю за несплату;
• чи заарештують майно;
• чи можна з простроченим боргом виїхати за кордон.

Відповіді на ці питання шукайте у відео

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Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 11:51

Що чекає українців з березня 2021



З вами рубрика "Щоб ви знали", в якій ми продовжуємо знайомити вас з актуальними новинами тижня.

00:00​ Із приходом першого місяця весни на українців чекає чимало змін, що матимуть вплив на їхні гаманці. Ми розповімо, до чого готуватися у березні 2021 року
00:22​ Автоматична індексація пенсій для деяких категорій
01:22​ Зростання цін на залізничні перевезення
01:48​ Запуск іпотеки під 7%
02:22​ Суд в смартфоні
02:45​ Зміни в ПДР стосовно перевезення дітей в авто
03:18​ Відкриття кордонів для українців та новий безвіз

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Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 12:44

Зарплати та ціни різних епох: що могли собі дозволити люди



Зараз люди часто люблять порівнювати зарплату в різних країнах. Тож редакції Finance.ua стало цікаво, а скільки заробляли люди в різні історичні епохи.

00:00​ В цьому відео в рамках рубрики #фінфішки​ розповімо про купівельну спроможність людей різних часів.
00:36​ Древній Рим: економічна криза, нестача продуктів та інфляція, нестача золота та срібла
02:59​ Англія 1300-х років: столітня війна з французьким королівством, початок епідемії чуми
04:51​ Сполучені Штати Америки в 1920-ті роки: буремні двадцяті - період економічного процвітання після Першої світової війни ,створюються нові галузі промисловості, збільшується споживчий попит серед населення


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Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 11:13

Безкоштовна земля для українців. Про газ та трудові книжки.



З вами рубрика "Щоб ви знали", в якій ми продовжуємо знайомити вас з актуальними новинами тижня.

00:00​ intro

00:09​ Відмова від паперових трудових книжок

01:20​ Зміни в цінах на газ для населення

02:44​ Допомога з часткового безробіття на період карантину або надзвичайної ситуації

03:36​ Кожному українцю по закону по 2 га безкоштовної землі

05:14​ Квитки на «таємничі рейси»

06:06​ Укрпошта стала логістичним партнером OLX.UA


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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 11:42

Возможны ли новые игры с курсом доллара?



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев расскажет, что происходит с вкладами населения, какие инвестиции он считает сейчас наиболее безрисковыми и что может служить альтернативой вкладов, чтобы сберечь и приумножить сбережения. Также, услышите, что происходит в реальности с украинскими банками и как это отразится на населении как потребителях их услуг в ближайшее время, что будет со ставками по кредитам и депозитам, а также комиссиями банков.

Услышите прогноз по курсам доллара, евро , паре евро/доллар и ценам на драгметаллы на неделю.

00:00​​​ intro

01:05​ В феврале 2021 года увеличился объем вкладов населения в банках. Почему это произошло. Какие существуют альтернативы инвестирования с минимальным риском

10:42​ Какие реальные проблемы в украинских банков. Как выбрать банк, которому можно доверить депозит/взять ипотеку, кредит и т.д.

14:29​ Прогноз курса доллара и евро, а также цен на драгметаллы на период с 18 до 24 марта

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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 12:24

Скільки коштує швидкий кредит насправді



Взяти невелику суму, коли потрібні гроші терміново - не проблема, бо є мікрофінансові компанії.
🤔 Але, існує думка, що мікрокредити - це дорого. В цьому відео разом з Олександром Холодом, директором ШвидкоГроші, будемо розбиратися, як прорахувати реальну процентну ставку по кредиту.
🔹 Чи справді мікрокредити дорожчі за банківські?
🔹 Які штрафи існують при несвоєчасній сплаті по кредиту?
🔹 Як рахується повна вартість кредиту?


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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 11:04

Феномен ОВГЗ. Последствия 3 волны Covid 19



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев расскажет о новом жестком локдауне в ЕС и что будет с экономикой и курсом в Украине. Также, проанализирует следующее: аукционы ОВГЗ - долговая яма и пирамида или панацея для бюджета. Кроме того, услышите традиционный прогноз по курсу доллара, евро, паре евро/доллар и ценам на драгметаллы на ближайшую неделю.

00:00​ intro

00:52​ Как 3 волна Covid-19 повлияет на экономику и курс доллара в Украине и мире

05:13​ Как долго Украина еще будет проводить аукционы по ОВГЗ? Какой долг страны по облигациям? Что будет, если страна перестанет выпускать облигации?

12:34​ Прогноз курса и цен на драгметаллы на период с 25 по 31 марта


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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 10:23

Важливе: закон про кредити, борги, мікрозайми - що змінилось



Попит населення на отримання мікрокредитів щороку тільки зростає, але обізнаність та розуміння продукту, своїх прав та обов'язків - ні.

В цьому відео Finance.ua разом з директором компанії ШвидкоГроші Олександром Холодом розповідає про те, як захищений клієнт кредитної компанії, які має права та що потрібно знати про кредити та закон 1109


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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 13:00

Re: Youtube канал - Finance.ua

полезно)
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:46

Сколько задолжала Украина? Каким будет курс валют в апреле



В этом выпуске «В курсе курса» Алексей Козырев расскажет о долгах Украины и о том, стоит ли запасаться долларом в апреле 2021. Кроме того, услышите традиционный прогноз по курсу доллара, евро, паре евро/доллар и ценам на драгметаллы на ближайшую неделю.


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