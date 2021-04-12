Youtube канал - Finance.ua

В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев расскажет, как долго протянет действующая модель работы Пенсионного фонда и чем это грозит населению. Также, узнаете, что в реальности происходит со сбережениями населения. Кроме того, услышите традиционный прогноз по курсу доллара, евро, паре евро/доллар и ценам на драгметаллы на ближайшую неделю.
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00:54 Расходы Пенсионного фонда превысили поступления на 3 миллиарда гривен в марте 2021 года. Какие перспективы этого фонда?
08:19 Расходы населения за 2020 год превышали доходы на 17 млрд. гривен и финансировались за счет сокращения сбережений. Чем чревато для Украины сокращение сбережений населения?
14:16 Прогноз курса валют и цен на драгметаллы на период с 8 по 14 апреля