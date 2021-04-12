Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:55

Почему украинцы беднеют. Что будет с пенсиями?



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев расскажет, как долго протянет действующая модель работы Пенсионного фонда и чем это грозит населению. Также, узнаете, что в реальности происходит со сбережениями населения. Кроме того, услышите традиционный прогноз по курсу доллара, евро, паре евро/доллар и ценам на драгметаллы на ближайшую неделю.

00:00​​​ intro

​00:54​ Расходы Пенсионного фонда превысили поступления на 3 миллиарда гривен в марте 2021 года. Какие перспективы этого фонда?

08:19​ Расходы населения за 2020 год превышали доходы на 17 млрд. гривен и финансировались за счет сокращения сбережений. Чем чревато для Украины сокращение сбережений населения?

​14:16​​ Прогноз курса валют и цен на драгметаллы на период с 8 по 14 апреля


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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:24

Як забрати авто зі штрафмайданчика? 2021



В цьому відео Finance.ua розкаже, як швидко знайти і забрати авто зі штрафмайданчику 2021

00:00​ Вступ
01:27​ Ваші дії при евакуації авто
01:44​ Адреси штрафмайданчиків Києва
02:05​ Повернення авто за допомогою додатку Kyiv Smart City
03:19​ Інший спосіб повернення авто
03:49​ Сума штрафів

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  #<1 ... 18192021
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