Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:55

Почему украинцы беднеют. Что будет с пенсиями?



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев расскажет, как долго протянет действующая модель работы Пенсионного фонда и чем это грозит населению. Также, узнаете, что в реальности происходит со сбережениями населения. Кроме того, услышите традиционный прогноз по курсу доллара, евро, паре евро/доллар и ценам на драгметаллы на ближайшую неделю.

00:00​​​ intro

​00:54​ Расходы Пенсионного фонда превысили поступления на 3 миллиарда гривен в марте 2021 года. Какие перспективы этого фонда?

08:19​ Расходы населения за 2020 год превышали доходы на 17 млрд. гривен и финансировались за счет сокращения сбережений. Чем чревато для Украины сокращение сбережений населения?

​14:16​​ Прогноз курса валют и цен на драгметаллы на период с 8 по 14 апреля


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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:24

Як забрати авто зі штрафмайданчика? 2021



В цьому відео Finance.ua розкаже, як швидко знайти і забрати авто зі штрафмайданчику 2021

00:00​ Вступ
01:27​ Ваші дії при евакуації авто
01:44​ Адреси штрафмайданчиків Києва
02:05​ Повернення авто за допомогою додатку Kyiv Smart City
03:19​ Інший спосіб повернення авто
03:49​ Сума штрафів

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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:46

Прогноз курса доллара от МВФ Что будет с долгами Украины



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев расскажет, что будет с курсом доллара в Украине по сценарию от МВФ. Также, узнаете, как и за чей счет будут латать дыры бюджета после выплат долгов этого года. Кроме того, услышите традиционный прогноз по курсу доллара, евро, паре евро/доллар и ценам на драгметаллы на ближайшую неделю.

00:00​​​​ intro

​00:40​​ МВФ дал прогноз курса доллара к гривне до 2026 года. На основании чего строился этот прогноз? За счет чего произойдет укрепление гривны и какой будет инфляция?

08:23​ В 2021 году Украине нужно вернуть 600 млрд долга. Какие статьи бюджета недополучат финансирование, если МВФ не даст следующий транш

​13:53​​​ Прогноз курса валют и цен на драгметаллы на период с 15 по 21 апреля


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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:24

Зачем продают ПриватБанк? Причины обвала криптовалют


В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев расскажет о новом ралли стоимости биткоина, прогноз на ближайшие дни и чем грозит мировым финансам криптовалютная лихорадка. Также, расскажет, что за страсти происходят вокруг Приватбанка и продадут ли его иностранцам. Чего ждать клиентам. Кроме того, услышите традиционный прогноз по курсу доллара, евро, паре евро/доллар и ценам на драгметаллы на ближайшую неделю.

00:00​​​​​ intro

​00:48​​​ как падение криптовалюты может повлиять на курсы денег в мире

​08:44​​ Как продажа Приватбанка повлияет на экономику Украины и курс? За сколько хотят продать банк? Зачем его продавать?

​17:30​ Прогноз курса валют и цен на драгметаллы на период с 22 по 28 апреля


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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 09:30

5 правил як накопичити і не проїсти всі гроші



00:00​ В цьому відео Finance.ua дасть декілька порад, які допоможуть почати відкладати кошти. Навіть якщо у вас невелика зарплата або ви дуже полюбляєте витрачати кошти.

00:31​ Перша порада: не відкладай те, що залишається, а витрачай те, що залишилося після того, як відклали

01:47​ Друга порада: аналіз своїх витрат з метою пошуку “слабких ланок”

02:36​ Третя порада: метод трьох скриньок

03:34​ Четверта порада: заощадив=заробив

04:56​ П'ята порада: відноситися до відкладання коштів, як до квесту


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Ірина_
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  #<1 ... 18192021
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