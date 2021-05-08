Youtube канал - Finance.ua

В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев расскажет, как долго протянет действующая модель работы Пенсионного фонда и чем это грозит населению. Также, узнаете, что в реальности происходит со сбережениями населения. Кроме того, услышите традиционный прогноз по курсу доллара, евро, паре евро/доллар и ценам на драгметаллы на ближайшую неделю.
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00:54 Расходы Пенсионного фонда превысили поступления на 3 миллиарда гривен в марте 2021 года. Какие перспективы этого фонда?
08:19 Расходы населения за 2020 год превышали доходы на 17 млрд. гривен и финансировались за счет сокращения сбережений. Чем чревато для Украины сокращение сбережений населения?
14:16 Прогноз курса валют и цен на драгметаллы на период с 8 по 14 апреля
В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев расскажет, что будет с курсом доллара в Украине по сценарию от МВФ. Также, узнаете, как и за чей счет будут латать дыры бюджета после выплат долгов этого года. Кроме того, услышите традиционный прогноз по курсу доллара, евро, паре евро/доллар и ценам на драгметаллы на ближайшую неделю.
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00:40 МВФ дал прогноз курса доллара к гривне до 2026 года. На основании чего строился этот прогноз? За счет чего произойдет укрепление гривны и какой будет инфляция?
08:23 В 2021 году Украине нужно вернуть 600 млрд долга. Какие статьи бюджета недополучат финансирование, если МВФ не даст следующий транш
13:53 Прогноз курса валют и цен на драгметаллы на период с 15 по 21 апреля
В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев расскажет о новом ралли стоимости биткоина, прогноз на ближайшие дни и чем грозит мировым финансам криптовалютная лихорадка. Также, расскажет, что за страсти происходят вокруг Приватбанка и продадут ли его иностранцам. Чего ждать клиентам. Кроме того, услышите традиционный прогноз по курсу доллара, евро, паре евро/доллар и ценам на драгметаллы на ближайшую неделю.
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00:48 как падение криптовалюты может повлиять на курсы денег в мире
08:44 Как продажа Приватбанка повлияет на экономику Украины и курс? За сколько хотят продать банк? Зачем его продавать?
17:30 Прогноз курса валют и цен на драгметаллы на период с 22 по 28 апреля
В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев расскажет:
1) Когда лучше покупать недвижимость. С помощью какого фин инструмента хранить и накапливать деньги до совершения сделки, в какой валюте держать сбережения, в какой период года совершить покупку и стоит ли покупать недвижимость в 2021 году? Что сейчас выгоднее: первичка или вторичка?
2) Какой прогноз курса доллара и евро, а также, по ценам на золото и серебро на следующую неделю.
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01:16 Когда лучше покупать недвижимость.
08:05 С помощью какого фин инструмента хранить и накапливать деньги до покупки жилья
11:55 В какой период года совершить покупку и стоит ли покупать недвижимость в 2021 году
14:20 Прогноз курса валют и цен на драгметаллы на период с 6 по 13 мая