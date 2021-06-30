Youtube канал - Finance.ua

В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев расскажет:
1) Ситуации с ценами на бензин и дизтопливо и госрегулировании цен на них, а также о последствиях этого решения для потребителей и простых граждан и что в дальнейшем будет с ценами.
2) Какой прогноз курса доллара и евро, а также, по ценам на золото и серебро на следующую неделю.
00:00 intro 00:58 Регулирование цен на бензин и дизель в Украине 04:43 К чему приведет регулирование цен на бензин и дизель 08:05 Причины повышения цен на бензин 12:50 Прогноз курса валют и цен на драгметаллы на период с 6 по 13 мая
В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев расскажет:
1) О коммунальных тарифах и до каких пределов они могут вырасти 2) Перспективы по пенсиям украинцев в обозримом будущем и что делать, чтобы не оставаться заложником ситуации и решений чиновников, которые постоянно меняются. 3) Какой прогноз курса доллара и евро, а также, цен на золото и серебро на следующую неделю.
З кожним роком зростає попит на швидкі онлайн-кредити. Нажаль, поряд з цим зростає кількість шахраїв по фінансовим операціям.
В цьому відео разом з СЕО компанії Moneyveo Альоною Андроніковою ми розбиралися: - як розпізнати шахраїв і не стати їх жертвою - які бувають посередники на фінансовому ринку - як розпізнати фішинговий сайт - як перевірити справжню кредитну компанію в реєстрі НБУ
В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00 intro
00:44 Почему оптовые цены выросли на 30% за год, а официальная инфляция составляет 3.5%? Почему рост цен выше официальной инфляции?
05:05 Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о приватизации, заявил, что государство должно избавиться максимально от всех предприятий, кроме стратегических. Согласны ли вы с таким утверждением? Что планируют приватизировать и чем грозит “большая” приватизация?
12:02 Прогноз курса доллара и евро на период с 17 по 23 июня
Небанківське споживче кредитування сьогодні дуже популярне в Україні. Що треба про нього знати. Ваші права та обов’язки.
В цьому відео разом з СЕО компанії Moneyveo Альоною Андроніковою ми розбиралися: - хто є єдиним регулятором як для банків і фінкомпаній. - що обов’язково має бути у договорі - що буде, якщо вчасно не зможу сплатити кредит - що треба робити, коли не встигаєш вчасно сплатити кредит
В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00 intro 01:04 Только 5% собственников хотят продать свою землю после запуска рынка Будет ли земельная реформа провалом или просто все новое у украинцев вызывает опасение? 06:18 В НБУ рассказали, планируют ли увеличивать присутствие на валютном рынке в случае ревальвации гривны. Какой курс доллара сейчас интересен НБУ? 11:50 В Украине продадут ПриватБанк и Ощадбанк: что ждет клиентов и банковскую систему? 15:24 Прогноз курса доллара и евро на период с 24 по 30 июня
Отвечаем на вопросы подписчиков, пока Алексей Козырев и «В курсе курса» в отпуске:
В этом выпуске «В курсе курса» Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00 intro 00:51 Когда сдавать доллары? 03:21 Что делать с гривневыми депозитами? Рекомендации вкладчикам гривневых депозитов. Стоит ли покупать ОВГЗ? 07:12 Что открыть чтобы всегда были заказы? Советы для малого и среднего бизнеса 10:06 Что будет с ценой золота в 2021 13:17 Что с рынком недвижимости в Украине? Цены на недвижимость в 2021 году в Украине