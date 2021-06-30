Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 10:02

Регулирование цен на бензин и дизель в Украине.



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев расскажет:

1) Ситуации с ценами на бензин и дизтопливо и госрегулировании цен на них, а также о последствиях этого решения для потребителей и простых граждан и что в дальнейшем будет с ценами.

2) Какой прогноз курса доллара и евро, а также, по ценам на золото и серебро на следующую неделю.

00:00​​​​ intro
​00:58 Регулирование цен на бензин и дизель в Украине
​04:43 К чему приведет регулирование цен на бензин и дизель
​08:05 Причины повышения цен на бензин
12:50 Прогноз курса валют и цен на драгметаллы на период с 6 по 13 мая

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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 09:39

Тарифы на коммуналку повысят с июля. Что будет с пенсиями?



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев расскажет:

1) О коммунальных тарифах и до каких пределов они могут вырасти
2) Перспективы по пенсиям украинцев в обозримом будущем и что делать, чтобы не оставаться заложником ситуации и решений чиновников, которые постоянно меняются.
3) Какой прогноз курса доллара и евро, а также, цен на золото и серебро на следующую неделю.

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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 09:29



З кожним роком зростає попит на швидкі онлайн-кредити. Нажаль, поряд з цим зростає кількість шахраїв по фінансовим операціям.

В цьому відео разом з СЕО компанії Moneyveo Альоною Андроніковою ми розбиралися:
- як розпізнати шахраїв і не стати їх жертвою
- які бувають посередники на фінансовому ринку
- як розпізнати фішинговий сайт
- як перевірити справжню кредитну компанію в реєстрі НБУ


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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:31

Прогноз курса доллара на июнь 2021



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

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00:41 Украина может получить компенсации после достройки Северного потока-2. Что будет, если северный поток-2 будет достроен и как это повлияет на отношения Украины с другими странами?

06:49 Прогноз курса валют на июнь 2021 года

12:30 Прогноз курса доллара и евро на период с 3 по 8 июня


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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 16:35

Интересно
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:05

Чем грозит “большая” приватизация. Прогноз курса.



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

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00:44 Почему оптовые цены выросли на 30% за год, а официальная инфляция составляет 3.5%? Почему рост цен выше официальной инфляции?

05:05 Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о приватизации, заявил, что государство должно избавиться максимально от всех предприятий, кроме стратегических. Согласны ли вы с таким утверждением? Что планируют приватизировать и чем грозит “большая” приватизация?

12:02 Прогноз курса доллара и евро на период с 17 по 23 июня


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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:41

Що треба знати, якщо береш кредит. Права та обов’язки



Небанківське споживче кредитування сьогодні дуже популярне в Україні. Що треба про нього знати. Ваші права та обов’язки.

В цьому відео разом з СЕО компанії Moneyveo Альоною Андроніковою ми розбиралися:
- хто є єдиним регулятором як для банків і фінкомпаній.
- що обов’язково має бути у договорі
- що буде, якщо вчасно не зможу сплатити кредит
- що треба робити, коли не встигаєш вчасно сплатити кредит


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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 06:51

Чего ждать от старта земельной реформы? Продажа Привата и Ощ



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

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01:04 Только 5% собственников хотят продать свою землю после запуска рынка
Будет ли земельная реформа провалом или просто все новое у украинцев вызывает опасение?
06:18 В НБУ рассказали, планируют ли увеличивать присутствие на валютном рынке в случае ревальвации гривны. Какой курс доллара сейчас интересен НБУ?
11:50 В Украине продадут ПриватБанк и Ощадбанк: что ждет клиентов и банковскую систему?
15:24 Прогноз курса доллара и евро на период с 24 по 30 июня


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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:30

Когда сдавать доллары? Цена на золото? Какой бизнес открыть?



Отвечаем на вопросы подписчиков, пока Алексей Козырев и «В курсе курса» в отпуске:

В этом выпуске «В курсе курса» Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

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00:51 Когда сдавать доллары?
03:21 Что делать с гривневыми депозитами? Рекомендации вкладчикам гривневых депозитов. Стоит ли покупать ОВГЗ?
07:12 Что открыть чтобы всегда были заказы? Советы для малого и среднего бизнеса
10:06 Что будет с ценой золота в 2021
13:17 Что с рынком недвижимости в Украине? Цены на недвижимость в 2021 году в Украине


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