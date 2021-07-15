Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 11:26

10 бюджетних місць для відпочинку в Україні



Канал Finance.ua починає нову рубрику - Скільки коштує. І в першому відео ми розповімо: Скільки коштує відпочинок: 10 найбюджетнішіх місць для відпочинку в Україні. У вас ще є два місяця літа, щоб перевірити наші розрахунки. Гарних подорожей)

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 15:54

Ухудшение прогноза. Что снова подорожает в Украине?



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

00:00​​​​ intro

00:55 Dragon Capital ухудшил прогноз роста украинской экономики и спрогнозировал курс доллара. Какие причины изменения прогнозов?

09:01 НБУ назвал причины стремительного роста цен в Украине. Что дальше будет с ценами на продукты?

14:50 Прогноз курса доллара и евро на период с 15 по 21 июля


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Ірина_
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  #<1 ... 20212223
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