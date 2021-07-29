Youtube канал - Finance.ua

Канал Finance.ua починає нову рубрику - Скільки коштує. І в першому відео ми розповімо: Скільки коштує відпочинок: 10 найбюджетнішіх місць для відпочинку в Україні. У вас ще є два місяця літа, щоб перевірити наші розрахунки. Гарних подорожей)
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 13 лип, 2021 11:26
10 бюджетних місць для відпочинку в Україні
Канал Finance.ua починає нову рубрику - Скільки коштує. І в першому відео ми розповімо: Скільки коштує відпочинок: 10 найбюджетнішіх місць для відпочинку в Україні. У вас ще є два місяця літа, щоб перевірити наші розрахунки. Гарних подорожей)
Додано: Чет 15 лип, 2021 15:54
Ухудшение прогноза. Что снова подорожает в Украине?
В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00 intro
00:55 Dragon Capital ухудшил прогноз роста украинской экономики и спрогнозировал курс доллара. Какие причины изменения прогнозов?
09:01 НБУ назвал причины стремительного роста цен в Украине. Что дальше будет с ценами на продукты?
14:50 Прогноз курса доллара и евро на период с 15 по 21 июля
Додано: П'ят 23 лип, 2021 08:20
Рекордная инфляция в США: чего ждать Украине?
В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00 intro
00:30 В США рекордная инфляция за последние 13 лет, цены в течение 12 месяцев выросли на 5,4% Чем это чревато для Украины?
07:03 Марченко анонсировал увеличение налогов для бизнеса. Как получение дополнительных средств в бюджет повлияют на рядового украинца?
12:43 Прогноз курса доллара и евро на период с 22 по 28 июля
Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:14
так
Додано: Пон 26 лип, 2021 09:31
Проблеми з погашенням: як закрити кредит?
В цьому відео розповідаємо про інструменти, які використовують кредитні установи, аби допомогти своїм клієнтам, які не мають можливості платити по кредиту з різних причин.
Не потрібно ховатися від кредитора.
Якщо боржник йде на контакт, то кредитні установі також підуть на зустріч і запропонують пролонгацію чи реструктуризацію кредиту.
У відео знайдете практичний кейс по розрахункам пролонгації та реструктуризації
Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:41
Рост биткоина. Официальная работа для украинцев
В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00 intro
00:40 Разумков предлагает создать отдельный орган по определению олигархов. Алексей, как бы вы определяли олигархов и для чего это нужно?
06:14 Официальная работа для украинцев. Каждый пятый украинец работает неофициально. Когда украинцы выйдут из сумрака?
11:50 Рекордные покупки биткоина за последнее время. Почему биткоин снова на пике популярности?
14:28 Прогноз курса доллара и евро на период с 29 июля по 4 августа
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