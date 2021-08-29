Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 11:26

10 бюджетних місць для відпочинку в Україні



Канал Finance.ua починає нову рубрику - Скільки коштує. І в першому відео ми розповімо: Скільки коштує відпочинок: 10 найбюджетнішіх місць для відпочинку в Україні. У вас ще є два місяця літа, щоб перевірити наші розрахунки. Гарних подорожей)

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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 15:54

Ухудшение прогноза. Что снова подорожает в Украине?



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

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00:55 Dragon Capital ухудшил прогноз роста украинской экономики и спрогнозировал курс доллара. Какие причины изменения прогнозов?

09:01 НБУ назвал причины стремительного роста цен в Украине. Что дальше будет с ценами на продукты?

14:50 Прогноз курса доллара и евро на период с 15 по 21 июля


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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 08:20

Рекордная инфляция в США: чего ждать Украине?



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

00:00​​​​ intro

00:30 В США рекордная инфляция за последние 13 лет, цены в течение 12 месяцев выросли на 5,4% Чем это чревато для Украины?

07:03 Марченко анонсировал увеличение налогов для бизнеса. Как получение дополнительных средств в бюджет повлияют на рядового украинца?

12:43 Прогноз курса доллара и евро на период с 22 по 28 июля



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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:14

  Модератор написав:Модератор

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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 09:31

Проблеми з погашенням: як закрити кредит?



В цьому відео розповідаємо про інструменти, які використовують кредитні установи, аби допомогти своїм клієнтам, які не мають можливості платити по кредиту з різних причин.

Не потрібно ховатися від кредитора.

Якщо боржник йде на контакт, то кредитні установі також підуть на зустріч і запропонують пролонгацію чи реструктуризацію кредиту.

У відео знайдете практичний кейс по розрахункам пролонгації та реструктуризації


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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:41

Рост биткоина. Официальная работа для украинцев



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

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00:40 Разумков предлагает создать отдельный орган по определению олигархов. Алексей, как бы вы определяли олигархов и для чего это нужно?

06:14 Официальная работа для украинцев. Каждый пятый украинец работает неофициально. Когда украинцы выйдут из сумрака?

11:50 Рекордные покупки биткоина за последнее время. Почему биткоин снова на пике популярности?

14:28 Прогноз курса доллара и евро на период с 29 июля по 4 августа


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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 10:25

Дохідність інвестицій в нерухомість



Сьогодні в рубриці Скільки коштує ми розповідаємо про інвестиції в нерухомість.
Детально підрахуємо дохідність інвестицій в нерухомість? Що краще: здавати в оренду чи перепродавати? Який житловий фонд обрати: етап “котловану”, новобудова чи "вторинка"?

Інвестори, приготуйте свої гаманці!


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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:49

Ждём нового повышения цен. Прогноз курса



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

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00:31 Остаток средств в госказне сократился до рекордно низкого уровня в этом году в 9,9 млрд гривен. Чем грозит такое сокращение?

03:16 Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривен. Что происходит с ценами в Украине

11:45 Прогноз курса доллара и евро на период с 5 по 11 августа



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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:23

Достойная жизнь для пенсионеров. Снос “хрущевок”



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

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00:40 Пора задуматься о пенсии. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине планируют создать Государственный накопительный фонд. Какие плюсы для украинцев.

06:04 Цены на недвижимость в Украине стремительно растут: в 2022 году жилье будет еще дороже. Покупать ли квартиру сейчас или тенденция роста цен остановится?

13:29 Устаревший жилой фонд в Украине. Готовится реконструкция и снос устаревшего жилья. Насколько это реально? Как это будет происходить и куда будут выселять жильцов?

19:34 Прогноз курса доллара и евро на период с 12 по 18 августа.


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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:36

13 способів переказати кошти з Польщі в Україну



Близько 1.5 мільйонів українців наразі мешкає в Польщі. Тим хто працює там постійно, доводиться думати, як переказувати їх рідним гроші дистанційно. Зараз Файненс розповість як це зробити і скільки коштує перевести гроші з Польщі в Україну: 13 способів.

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