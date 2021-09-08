Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:22

Каким будет курс доллара в сентябре.



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00​​​​ intro
01:18 Курс доллара на сентябрь. Сдавать или не сдавать?
10:35 В конце августа спрос населения на покупку валюты вырос в 4 раза, по сравнению с началом месяца. Почему украинцы рванули скупать валюту и стоит ли поддаваться этому тренду?
15:24 За первое полугодие 2021 года НБУ показал 12 млрд грн убытка и планирует сократить отчисления в госбюджет почти в два раза. Почему так произошло и есть ли повод для паники?
21:58 Прогноз курса доллара и евро на период со 2 по 8 сентября.

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Ірина_
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