Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:22

Каким будет курс доллара в сентябре.



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00​​​​ intro
01:18 Курс доллара на сентябрь. Сдавать или не сдавать?
10:35 В конце августа спрос населения на покупку валюты вырос в 4 раза, по сравнению с началом месяца. Почему украинцы рванули скупать валюту и стоит ли поддаваться этому тренду?
15:24 За первое полугодие 2021 года НБУ показал 12 млрд грн убытка и планирует сократить отчисления в госбюджет почти в два раза. Почему так произошло и есть ли повод для паники?
21:58 Прогноз курса доллара и евро на период со 2 по 8 сентября.

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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:45

В чем хранить деньги? Накопительные пенсии для украинцев



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00​​​​ intro
00:48 Накопительные пенсии для украинцев. Во Всемирном банке предложили источники средств на накопительные пенсии украинцев. Какими могут быть эти источники и реальная ли это затея?
07:39 В чем хранить деньги? Какое процентное соотношение рекомендует Алексей для хранения свободных средств
11:36 Прогноз курса доллара и евро на период с 16 по 22 сентября.

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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 10:24

Розбір важливих пунктів кредитного договору


Якщо гроші потрібні тут і зараз, може бути доцільно взяти кредит. Та щоб не потрапити в неприємну ситуацію, треба детально вивчити кредитний договір. В цьому відео ми вам розберемо важливі пункти кредитного договору. На що слід звернути увагу, щоб не платити зайве.

❗️ Перш за все це:
- процентна ставка;
- дати погашення;
- порядок врегулювання заборгованості;
- умови штрафів та пені.


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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 11:45

Почему нарушилось летнее укрепление гривны



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

00:00​​​​ intro
00:52 Как формируется курс доллара
05:00 Чего ждать от процентов по вкладам в Украине в 2022. Учитывая курс доллара, который закладывают в бюджет 2022, и прогнозы по учетной ставке
12:59 Прогноз курса доллара и евро на период с 23 по 29 сентября


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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:49

Анатомія розумного міста



В цьому випуску почуєте про переваги життя в розумному місті: які технології і як саме допомагають полегшити життя мешканців і скільки коштує їх впровадження

00:00 Знайомство зі спікерами
02:36 Які цифрові сервіси вже доступні для мешканців українських міст
12:47 Які проблеми міста вирішують технології і які саме технології
25:11 Як вирішити проблему заторів в містах
30:37 Які міста України є найбільш смартифікованими
42:06 Скільки коштує цифровізація міста
51:45 Чи існують технологічні рішення, які дозволять громадянам контролювати використання бюджетних коштів
1:04:04 Як визначити куди в першу чергу місту слід інвестувати бюджетні кошти


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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:05

Курс доллара на октябрь 2021



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

00:00​​​​ intro

00:29 Куда украинцы несут свои деньги? Как свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц, вклады украинцев в банках уменьшились. Причины нам известны, так как процентные ставки стали совсем не привлекательны.

12:41 Участники конференции LBMA 2021 спрогнозировали, что через год стоимость золота возрастет на 12%. Алексей, верите ли вы в такие прогнозы?

18:28 Каким будет курс доллара и евро в октябре 2021 года?

23:03 Прогноз курса доллара и евро на период с 30 сентября по 6 октября


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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:55

Разбор НПФ Украины



Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) существуют в Украине с 2004 года. Такие фонды выплачивают пенсию своим участникам, но, в отличие от государственного пенсионного фонда – в НПФ вы копите себе на старость сами.

В этом видео Алексей расскажет:

00:00​​​​ intro
01:29 Что такое негосударственный пенсионный фонд
05:33 Отличие государственного пенсионного фонда от негосударственного пенсионного фонда
06:50 НПФ Украины
09:25 Если я захочу забрать деньги из НПФ
10:59 Как работает негосударственный пенсионный фонд
12:39 Может ли НПФ стать банкротом
14:54 Минусы НПФ
17:02 Плюсы НПФ
19:08 Как выбрать НПФ
34:24 Калькулятор НПФ
36:59 Налоги и НПФ
37:38 Доходность НПФ
40:03 Итоги

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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:59

Глобальный мировой кризис



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

00:00​​​​ intro
01:11 Сколько потеряет экономика в случае нового локдауна: в НБУ подсчитали возможные убытки. Насколько они верны?

08:22 Прогноз курса гривны к концу года и гривна вошла в топ-10 самых прибыльных валют года

16:09 «Борьба за ресурсы уже началась»: в Bloomberg прогнозируют глобальный мировой кризис. Насколько это реально?

20:08 Прогноз курса доллара и евро на период с 7 по 13 октября

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