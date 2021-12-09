Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 11:36

Куда инвестировать деньги? Советы от ТОП-инвесторов



Осенью 2021 прошла конференция «Жить на проценты», где топовые инвесторы и гости советовали и делились своим опытом куда же инвестировать и какие инструменты дают баланс прибыль-риск.

Расспросили Андрея Федорива, Эрика Наймана, Алексея Козырева и других куда вложить 1000 долларов, какой доход их инвестиционного портфеля и сколько готовы вложить в крипту. А также, спросили о том, куда еще они хотят инвестировать и какие инструменты еще не испробовали.


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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 12:37

Перспективы евро в Украине и мире на ближайшее время



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

00:00​​​​ intro
01:18 За счет чего может расти евро
06:16 Глобальные проблемы для евро
12:07 Пара евро/доллар
18:27 Перспективы евро в Украине

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 10:46

Скільки коштує пригнати авто із США?



Тема автомобілів із США досить популярна в нашій країні. За 2021 рік зі Штатів було імпортовано 60 тисяч вживаних авто. Попит на такі машини досить високий - тому ми вирішили підготувати для вас відео на тему: Всі реалії пригону авто із США в Україну.
Дізнаєтесь, як купити авто на аукціоні, скільки триває доставка, як оплатити, що буде з машиною, коли вона прибуде в Україну і найголовніше - скільки це все коштує і чи правда, що “битки” - це дуже вигідна покупка?
Приємного перегляду!

00:00​​​​ intro
01:10 Я відбувається аукціон
01:49 Як перевірити перед покупкою авто із США
05:11 Специфіка ринку вживаних авто
07:06 Як провести оплату
07:53 Що буде якщо не оплатити
10:30 Доставка авто із США в Україну
11:55 Страхування
14:42 Скільки триває доставка авто із США
15:31 Що робити, коли машина приїхала
17:54 Як купити авто із США самостійно
18:48 Скільки коштує машина із США
19:36 Чому авто із США такі популярні

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:11

Что такое криптовалюта простыми словами



Что же такое блокчейн и как он работает? Все знают про криптовалюту, но далеко не многие понимают как она работает и сколько на ней можно заработать. Finance.ua совместно с Wotan запускает рубрику о криптовалюте.

В первом выпуске Михаил Пацан - управляющий активами, инвестор, эксперт в области международных финансовых рынков, co-founder WOTAN - простыми словами познакомим вас с миром: блокчейна, криптовалютой, криптотокенами, NFT и IDO, ICO.

Приятного просмотра!

00:00​​​​ intro
01:09 Что такое блокчейн
04:09 Что такое криптовалюта
06:16 Что такое криптотокены
11:59 Как заработать на криптовалюте. Криптобиржи
15:13 Что это NFT-токены

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:15

Re: Youtube канал - Finance.ua

  Ірина_ написав:управляющий активами, инвестор, эксперт в области международных финансовых рынков, co-founder WOTAN - простыми словами
нормальный Пацан)
Мизантрóп
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