Youtube канал - Finance.ua

Осенью 2021 прошла конференция «Жить на проценты», где топовые инвесторы и гости советовали и делились своим опытом куда же инвестировать и какие инструменты дают баланс прибыль-риск.
Расспросили Андрея Федорива, Эрика Наймана, Алексея Козырева и других куда вложить 1000 долларов, какой доход их инвестиционного портфеля и сколько готовы вложить в крипту. А также, спросили о том, куда еще они хотят инвестировать и какие инструменты еще не испробовали.
Тема автомобілів із США досить популярна в нашій країні. За 2021 рік зі Штатів було імпортовано 60 тисяч вживаних авто. Попит на такі машини досить високий - тому ми вирішили підготувати для вас відео на тему: Всі реалії пригону авто із США в Україну. Дізнаєтесь, як купити авто на аукціоні, скільки триває доставка, як оплатити, що буде з машиною, коли вона прибуде в Україну і найголовніше - скільки це все коштує і чи правда, що “битки” - це дуже вигідна покупка? Приємного перегляду!
00:00 intro 01:10 Я відбувається аукціон 01:49 Як перевірити перед покупкою авто із США 05:11 Специфіка ринку вживаних авто 07:06 Як провести оплату 07:53 Що буде якщо не оплатити 10:30 Доставка авто із США в Україну 11:55 Страхування 14:42 Скільки триває доставка авто із США 15:31 Що робити, коли машина приїхала 17:54 Як купити авто із США самостійно 18:48 Скільки коштує машина із США 19:36 Чому авто із США такі популярні
Что же такое блокчейн и как он работает? Все знают про криптовалюту, но далеко не многие понимают как она работает и сколько на ней можно заработать. Finance.ua совместно с Wotan запускает рубрику о криптовалюте.
В первом выпуске Михаил Пацан - управляющий активами, инвестор, эксперт в области международных финансовых рынков, co-founder WOTAN - простыми словами познакомим вас с миром: блокчейна, криптовалютой, криптотокенами, NFT и IDO, ICO.
Приятного просмотра!
00:00 intro 01:09 Что такое блокчейн 04:09 Что такое криптовалюта 06:16 Что такое криптотокены 11:59 Как заработать на криптовалюте. Криптобиржи 15:13 Что это NFT-токены