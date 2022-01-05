Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:08

Що подарувати на Новий Рік?



Подарунки – неодмінний атрибут будь-якого святкування. Кожен подарунок індивідуальний, як і людина, для якої він підбирається. Тому іноді так тяжко обрати, що ж саме подарувати, і яку суму доречно на це витратити. У цьому відео Finance.ua розповість - що можна подарувати на 1 000, 3 000 та 5 000 грн. Давайте обирати подарунки на новорічні свята разом. Приємного перегляду.

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 13:26

Новогодний выпуск "В курсе курса"



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев читает ваши комментарии и отвечает на них.

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 13:27

Как создавался sportbank - первый банк для активных людей



Основатели Sportbank сделали ставку на людей, которые так или иначе связаны со спортом, и готовы удовлетворять любые их финансовые потребности.

Проект вышел на рынок два года назад и уже обслуживает более 300 000 клиентов. Мы расскажем о том, как создавался первый в Украине нишевый мобильный банк, о его уникальном опыте работы сразу с двумя банковскими лицензиями, о вложенных в него инвестициях, а также о том, сколько он стоит сегодня.

Сссылка на спецпроект о Sportbank
https://new.finance.ua/sportbank/perv...

00:00​​​​ intro
01:33 Идея создания sportbank
08:41 Работа над проектом
15:45 Смена партнера
20:31 Учредители Sportbank
23:45 Что такое Sportbank и причем тут спорт
29:26 На чем зарабатывает необанк
36:41 Будущее банковского рынка в Украине
38:24 Сколько сейчас стоит Sportbank
40:07 Sportbank тогда и сейчас

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Ірина_
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  #<1 ... 24252627
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