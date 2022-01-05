Youtube канал - Finance.ua

Додано: Сер 05 січ, 2022 13:27

Основатели Sportbank сделали ставку на людей, которые так или иначе связаны со спортом, и готовы удовлетворять любые их финансовые потребности.Проект вышел на рынок два года назад и уже обслуживает более 300 000 клиентов. Мы расскажем о том, как создавался первый в Украине нишевый мобильный банк, о его уникальном опыте работы сразу с двумя банковскими лицензиями, о вложенных в него инвестициях, а также о том, сколько он стоит сегодня.Сссылка на спецпроект о Sportbank00:00​​​​ intro01:33 Идея создания sportbank08:41 Работа над проектом15:45 Смена партнера20:31 Учредители Sportbank23:45 Что такое Sportbank и причем тут спорт29:26 На чем зарабатывает необанк36:41 Будущее банковского рынка в Украине38:24 Сколько сейчас стоит Sportbank40:07 Sportbank тогда и сейчас, ставьте лайк и не пропускайте важные видео!