Youtube канал - Finance.ua

Подарунки – неодмінний атрибут будь-якого святкування. Кожен подарунок індивідуальний, як і людина, для якої він підбирається. Тому іноді так тяжко обрати, що ж саме подарувати, і яку суму доречно на це витратити. У цьому відео Finance.ua розповість - що можна подарувати на 1 000, 3 000 та 5 000 грн. Давайте обирати подарунки на новорічні свята разом. Приємного перегляду.
Основатели Sportbank сделали ставку на людей, которые так или иначе связаны со спортом, и готовы удовлетворять любые их финансовые потребности.
Проект вышел на рынок два года назад и уже обслуживает более 300 000 клиентов. Мы расскажем о том, как создавался первый в Украине нишевый мобильный банк, о его уникальном опыте работы сразу с двумя банковскими лицензиями, о вложенных в него инвестициях, а также о том, сколько он стоит сегодня.
00:00 intro 01:33 Идея создания sportbank 08:41 Работа над проектом 15:45 Смена партнера 20:31 Учредители Sportbank 23:45 Что такое Sportbank и причем тут спорт 29:26 На чем зарабатывает необанк 36:41 Будущее банковского рынка в Украине 38:24 Сколько сейчас стоит Sportbank 40:07 Sportbank тогда и сейчас