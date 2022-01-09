Youtube канал - Finance.ua

Подарунки – неодмінний атрибут будь-якого святкування. Кожен подарунок індивідуальний, як і людина, для якої він підбирається. Тому іноді так тяжко обрати, що ж саме подарувати, і яку суму доречно на це витратити. У цьому відео Finance.ua розповість - що можна подарувати на 1 000, 3 000 та 5 000 грн. Давайте обирати подарунки на новорічні свята разом. Приємного перегляду.
Основатели Sportbank сделали ставку на людей, которые так или иначе связаны со спортом, и готовы удовлетворять любые их финансовые потребности.
Проект вышел на рынок два года назад и уже обслуживает более 300 000 клиентов. Мы расскажем о том, как создавался первый в Украине нишевый мобильный банк, о его уникальном опыте работы сразу с двумя банковскими лицензиями, о вложенных в него инвестициях, а также о том, сколько он стоит сегодня.
00:00 intro 01:33 Идея создания sportbank 08:41 Работа над проектом 15:45 Смена партнера 20:31 Учредители Sportbank 23:45 Что такое Sportbank и причем тут спорт 29:26 На чем зарабатывает необанк 36:41 Будущее банковского рынка в Украине 38:24 Сколько сейчас стоит Sportbank 40:07 Sportbank тогда и сейчас
В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00 intro 01:02 Мутации коронавируса 02:21 Инфляция 05:31 Усиление политики ФРС 06:41 Проблемы Китая 07:09 Политические потрясения в Европе 08:18 Свертывание экстренных стимулов 08:51 Проседание развивающихся экономик 09:27 Рост цен на продовольствие 10:31 Последствия Brexit 10:48 Война сверхдержав 12:56 Последствия для Украины
В этом видео Михаил Пацан расскажет про децентрализованные (DEX) биржи и как подключить крипто кошельки Solana и Avalanche.Также поднимет тему как инвестировать внутри одного блокчейна и как делать переводы внутри одной сети. Приятного просмотра!
00:41 Как подключить криптосеть Solan 05:21 Как подключить криптосеть Avalanche 07:08 Как подключить криптосеть TronLink 09:09 Как подключить DEX биржи PancakeSwap и UniSwap