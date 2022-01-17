Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:08

Що подарувати на Новий Рік?



Подарунки – неодмінний атрибут будь-якого святкування. Кожен подарунок індивідуальний, як і людина, для якої він підбирається. Тому іноді так тяжко обрати, що ж саме подарувати, і яку суму доречно на це витратити. У цьому відео Finance.ua розповість - що можна подарувати на 1 000, 3 000 та 5 000 грн. Давайте обирати подарунки на новорічні свята разом. Приємного перегляду.

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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 13:26

Новогодний выпуск "В курсе курса"



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев читает ваши комментарии и отвечает на них.

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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 13:27

Как создавался sportbank - первый банк для активных людей



Основатели Sportbank сделали ставку на людей, которые так или иначе связаны со спортом, и готовы удовлетворять любые их финансовые потребности.

Проект вышел на рынок два года назад и уже обслуживает более 300 000 клиентов. Мы расскажем о том, как создавался первый в Украине нишевый мобильный банк, о его уникальном опыте работы сразу с двумя банковскими лицензиями, о вложенных в него инвестициях, а также о том, сколько он стоит сегодня.

Сссылка на спецпроект о Sportbank
https://new.finance.ua/sportbank/perv...

00:00​​​​ intro
01:33 Идея создания sportbank
08:41 Работа над проектом
15:45 Смена партнера
20:31 Учредители Sportbank
23:45 Что такое Sportbank и причем тут спорт
29:26 На чем зарабатывает необанк
36:41 Будущее банковского рынка в Украине
38:24 Сколько сейчас стоит Sportbank
40:07 Sportbank тогда и сейчас

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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:21

10 главных рисков для мировой экономики в 2022 году



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

00:00​​​​ intro
01:02 Мутации коронавируса
02:21 Инфляция
05:31 Усиление политики ФРС
06:41 Проблемы Китая
07:09 Политические потрясения в Европе
08:18 Свертывание экстренных стимулов
08:51 Проседание развивающихся экономик
09:27 Рост цен на продовольствие
10:31 Последствия Brexit
10:48 Война сверхдержав
12:56 Последствия для Украины

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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:22

Что это и как пользоваться DEX биржами?


В этом видео Михаил Пацан расскажет про децентрализованные (DEX) биржи и как подключить крипто кошельки Solana и Avalanche.Также поднимет тему как инвестировать внутри одного блокчейна и как делать переводы внутри одной сети. Приятного просмотра!

00:41 Как подключить криптосеть Solan
05:21 Как подключить криптосеть Avalanche
07:08 Как подключить криптосеть TronLink
09:09 Как подключить DEX биржи PancakeSwap и UniSwap


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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:43

Скільки коштує жити в Туреччині



Туреччина це не лише один із найулюбленіших курортів серед українців, а й країна, яку багато наших співвітчизників обирають для постійного проживання. Тому ми вирішили розповісти Скільки коштує життя у Туреччині, як знайти роботу у чужій країні, та чи правда, що у Стамбулі оренда житла набагато дешевша, ніж у Києві? Чи беруть турки хабарі та загалом скільки коштує жити у місті, яке називають перлиною Босфору.

00:00 intro
00:44 Робота у Туреччині
02:05 Житло та комунальні послуги у Туреччині
03:53 Мобільний зв'язок й інтернет у Туреччині
04:27 Транспорт у Стамбулі
08:14 Їжа й алкоголь у Стамбулі
10:03 Інші покупки: одяг, техніка
12:09 Медицина у Туреччині
13:24 Діти та гроші
14:22 Розваги у Стамбулі
15:21 Мінуси і плюси життя в Туреччині

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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 12:14

Перспективы гривны в 2022 году. Прогноз курса



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

00:00​​​​ intro

01:07 Перспективы гривны в 2022 году

12:56 Как события в Казахстане изменят цены на электроэнергию и газ в Украине?

14:57 Прогноз курса доллара и евро на период с 13 по 20 января


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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 12:25

Что такое фарминг криптовалюты и как на этом заработать



В этом видео Михаил Пацан расскажет про фарминг криптовалюты. Что это такое, как зафармить токены и как на этом заработать? Приятного просмотра!

00:00
00:29 Что такое фарминг криптовалюты
01:45 Как работают DEX биржи
03:01 Как посчитать долю в поле ликвидности
06:15 Как зафармить токены
18:37 Нераспределённый убыток

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