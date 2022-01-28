RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Youtube канал - Finance.ua

Youtube канал - Finance.ua
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 12:19

Как военный конфликт Украина-Россия повлияет на рынок недвиж



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

00:00​​​​ intro

01:33 Как возможный военный конфликт влияет на цены на недвижимость в Украине

28:41 Прогноз курса доллара и евро на период с 27 января по 2 февраля


Подписывайтесь на Finance.ua, ставьте лайк и не пропускайте важные видео!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3145
З нами з: 14.09.13
Подякував: 794 раз.
Подякували: 1810 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 25262728
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (215)
29.01.2022 11:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.