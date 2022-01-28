Youtube канал - Finance.ua

В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00 intro
01:33 Как возможный военный конфликт влияет на цены на недвижимость в Украине
28:41 Прогноз курса доллара и евро на период с 27 января по 2 февраля
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 27 січ, 2022 12:19
Как военный конфликт Украина-Россия повлияет на рынок недвиж
В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00 intro
01:33 Как возможный военный конфликт влияет на цены на недвижимость в Украине
28:41 Прогноз курса доллара и евро на период с 27 января по 2 февраля
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