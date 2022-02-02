Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 12:19

Как военный конфликт Украина-Россия повлияет на рынок недвиж



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

00:00​​​​ intro

01:33 Как возможный военный конфликт влияет на цены на недвижимость в Украине

28:41 Прогноз курса доллара и евро на период с 27 января по 2 февраля


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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 11:23

Крипта упала, что делать дальше? Прогноз по рынку криптовалют


В этом видео Михаил Пацан расскажет чего ожидать от текущего криптовалютного рынка, будет ли восстановление крипто активов и о причинах падения криптовалют.
Приятного просмотра!

00:00 Крипта упала
00:57 Причины падения криптовалюты
07:17 В какие криптовалюты инвестировать сейчас


Скільки в Україні коштує народити дитину


У кожного своє відношення до батьківства. Та зараз більшість молодих людей думають, що вони не готові до дитини. І однією з основних причин вони називають гроші. А й правда, скільки коштує народити дитину в Україні? Ми все порахували, щоб ви все точно знали і розуміли, в грошах справа чи в чомусь іншому.

00:00 intro
00:32 Як обрати лікарню для спостереження вагітності
02:46 Як обрати лікарню для пологів
03:38 Що важливо знати про передчасні пологи?
04:47 Що необхідно під час вагітності?
07:15 Що з собою брати на пологи і скільки це коштує
09:54 Що знадобиться для новонародженого на перші 3 місяці життя
12:26 Допомога при народженні дитини в Україні
13:35 Перелік наповнення «Пакунку малюка»
15:48 Скільки зараз коштує народити дитину

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Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3159
З нами з: 14.09.13
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1814 раз.
 
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  #<1 ... 25262728
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