Youtube канал - Finance.ua

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 25262728 Додано: Чет 27 січ, 2022 12:19 Как военный конфликт Украина-Россия повлияет на рынок недвиж



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:



00:00​​​​ intro



01:33 Как возможный военный конфликт влияет на цены на недвижимость в Украине



28:41 Прогноз курса доллара и евро на период с 27 января по 2 февраля





Подписывайтесь на Finance.ua , ставьте лайк и не пропускайте важные видео! 00:00​​​​ intro01:33 Как возможный военный конфликт влияет на цены на недвижимость в Украине28:41 Прогноз курса доллара и евро на период с 27 января по 2 февраля, ставьте лайк и не пропускайте важные видео! Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 3159 З нами з: 14.09.13 Подякував: 802 раз. Подякували: 1814 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лют, 2022 11:23 Крипта упала, что делать дальше? Прогноз по рынку криптовалют





В этом видео Михаил Пацан расскажет чего ожидать от текущего криптовалютного рынка, будет ли восстановление крипто активов и о причинах падения криптовалют.

Приятного просмотра!



00:00 Крипта упала

00:57 Причины падения криптовалюты

07:17 В какие криптовалюты инвестировать сейчас





Скільки в Україні коштує народити дитину





У кожного своє відношення до батьківства. Та зараз більшість молодих людей думають, що вони не готові до дитини. І однією з основних причин вони називають гроші. А й правда, скільки коштує народити дитину в Україні? Ми все порахували, щоб ви все точно знали і розуміли, в грошах справа чи в чомусь іншому.



00:00 intro

00:32 Як обрати лікарню для спостереження вагітності

02:46 Як обрати лікарню для пологів

03:38 Що важливо знати про передчасні пологи?

04:47 Що необхідно під час вагітності?

07:15 Що з собою брати на пологи і скільки це коштує

09:54 Що знадобиться для новонародженого на перші 3 місяці життя

12:26 Допомога при народженні дитини в Україні

13:35 Перелік наповнення «Пакунку малюка»

15:48 Скільки зараз коштує народити дитину



Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте наші відео В этом видео Михаил Пацан расскажет чего ожидать от текущего криптовалютного рынка, будет ли восстановление крипто активов и о причинах падения криптовалют.Приятного просмотра!00:00 Крипта упала00:57 Причины падения криптовалюты07:17 В какие криптовалюты инвестировать сейчасУ кожного своє відношення до батьківства. Та зараз більшість молодих людей думають, що вони не готові до дитини. І однією з основних причин вони називають гроші. А й правда, скільки коштує народити дитину в Україні? Ми все порахували, щоб ви все точно знали і розуміли, в грошах справа чи в чомусь іншому.00:00 intro00:32 Як обрати лікарню для спостереження вагітності02:46 Як обрати лікарню для пологів03:38 Що важливо знати про передчасні пологи?04:47 Що необхідно під час вагітності?07:15 Що з собою брати на пологи і скільки це коштує09:54 Що знадобиться для новонародженого на перші 3 місяці життя12:26 Допомога при народженні дитини в Україні13:35 Перелік наповнення «Пакунку малюка»15:48 Скільки зараз коштує народити дитинута не пропускайте наші відео Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 3159 З нами з: 14.09.13 Подякував: 802 раз. Подякували: 1814 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 25262728 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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