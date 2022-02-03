Youtube канал - Finance.ua

В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00 intro
01:33 Как возможный военный конфликт влияет на цены на недвижимость в Украине
28:41 Прогноз курса доллара и евро на период с 27 января по 2 февраля
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 27 січ, 2022 12:19
Как военный конфликт Украина-Россия повлияет на рынок недвиж
В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00 intro
01:33 Как возможный военный конфликт влияет на цены на недвижимость в Украине
28:41 Прогноз курса доллара и евро на период с 27 января по 2 февраля
Додано: Вів 01 лют, 2022 11:23
Крипта упала, что делать дальше? Прогноз по рынку криптовалют
В этом видео Михаил Пацан расскажет чего ожидать от текущего криптовалютного рынка, будет ли восстановление крипто активов и о причинах падения криптовалют.
Приятного просмотра!
00:00 Крипта упала
00:57 Причины падения криптовалюты
07:17 В какие криптовалюты инвестировать сейчас
Скільки в Україні коштує народити дитину
У кожного своє відношення до батьківства. Та зараз більшість молодих людей думають, що вони не готові до дитини. І однією з основних причин вони називають гроші. А й правда, скільки коштує народити дитину в Україні? Ми все порахували, щоб ви все точно знали і розуміли, в грошах справа чи в чомусь іншому.
00:00 intro
00:32 Як обрати лікарню для спостереження вагітності
02:46 Як обрати лікарню для пологів
03:38 Що важливо знати про передчасні пологи?
04:47 Що необхідно під час вагітності?
07:15 Що з собою брати на пологи і скільки це коштує
09:54 Що знадобиться для новонародженого на перші 3 місяці життя
12:26 Допомога при народженні дитини в Україні
13:35 Перелік наповнення «Пакунку малюка»
15:48 Скільки зараз коштує народити дитину
Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:21
Прогноз курса доллара на февраль 2022
В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00 intro
01:17 Прогноз курса доллара на февраль
04:02 Опасности для гривны в феврале
09:30 Позитивное для гривны в феврале
13:49 Прогноз курса доллара и евро на период с 3 по 9 февраля
Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:47
А можно вместо 20мин видео - просто 4 числа:
Прогноз курса на неделю: число1 - число2
Прогноз курса на месяц: число3 - число4 ?
А уже потом, при желании, объяснять их хоть целый час.
Если эти 4 числа есть на видео - где и как их искать ?
Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:54
Побажання передала авторам.
З повагою,
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