Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 12:19

Как военный конфликт Украина-Россия повлияет на рынок недвиж



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

00:00​​​​ intro

01:33 Как возможный военный конфликт влияет на цены на недвижимость в Украине

28:41 Прогноз курса доллара и евро на период с 27 января по 2 февраля


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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 11:23

Крипта упала, что делать дальше? Прогноз по рынку криптовалют


В этом видео Михаил Пацан расскажет чего ожидать от текущего криптовалютного рынка, будет ли восстановление крипто активов и о причинах падения криптовалют.
Приятного просмотра!

00:00 Крипта упала
00:57 Причины падения криптовалюты
07:17 В какие криптовалюты инвестировать сейчас


Скільки в Україні коштує народити дитину


У кожного своє відношення до батьківства. Та зараз більшість молодих людей думають, що вони не готові до дитини. І однією з основних причин вони називають гроші. А й правда, скільки коштує народити дитину в Україні? Ми все порахували, щоб ви все точно знали і розуміли, в грошах справа чи в чомусь іншому.

00:00 intro
00:32 Як обрати лікарню для спостереження вагітності
02:46 Як обрати лікарню для пологів
03:38 Що важливо знати про передчасні пологи?
04:47 Що необхідно під час вагітності?
07:15 Що з собою брати на пологи і скільки це коштує
09:54 Що знадобиться для новонародженого на перші 3 місяці життя
12:26 Допомога при народженні дитини в Україні
13:35 Перелік наповнення «Пакунку малюка»
15:48 Скільки зараз коштує народити дитину

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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:21

Прогноз курса доллара на февраль 2022



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00​​​​ intro
01:17 Прогноз курса доллара на февраль
04:02 Опасности для гривны в феврале
09:30 Позитивное для гривны в феврале
13:49 Прогноз курса доллара и евро на период с 3 по 9 февраля

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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:47

  Ірина_ написав:В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00​​​​ intro
01:17 Прогноз курса доллара на февраль
04:02 Опасности для гривны в феврале
09:30 Позитивное для гривны в феврале
13:49 Прогноз курса доллара и евро на период с 3 по 9 февраля

А можно вместо 20мин видео - просто 4 числа:
Прогноз курса на неделю: число1 - число2
Прогноз курса на месяц: число3 - число4 ?
А уже потом, при желании, объяснять их хоть целый час.
Если эти 4 числа есть на видео - где и как их искать ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:54

  mustbe написав:
  Ірина_ написав:В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00​​​​ intro
01:17 Прогноз курса доллара на февраль
04:02 Опасности для гривны в феврале
09:30 Позитивное для гривны в феврале
13:49 Прогноз курса доллара и евро на период с 3 по 9 февраля

А можно вместо 20мин видео - просто 4 числа:
Прогноз курса на неделю: число1 - число2
Прогноз курса на месяц: число3 - число4 ?
А уже потом, при желании, объяснять их хоть целый час.
Если эти 4 числа есть на видео - где и как их искать ?


Побажання передала авторам.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:51

Мосты в криптовалюте: Зачем нужны, Какие риски и Как работае



В этом видео Михаил Пацан расскажет: Что такое мосты криптовалют между блокчейнами? Для чего они нужны? Как ими пользоваться? Как они работают и какие риски их использования?
Приятного просмотра!

00:00 Вступление
00:20 Что такое мосты криптовалют
04:35 Риски использования блокчейн мостов
06:09 Как пользоваться мостами между блокчейнами
12:04 Где лучше хранить крипту

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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:52

Скільки коштує жити у Данії



Данія - країна, де майже немає корупції. Країна, яка займає друге місце по рівню щастя, не дивлячись на те, що там найвищі податки у світі. Країна, куди мріють переїхати не тільки українці, ай багато жителів інших країн.
Так, скільки ж коштує життя у Данії? І чому датці такі щасливі? Скільки потрібно заробляти в Данії, щоб комфортно себе почувати? Зараз все розповімо.

00:00 intro
00:33 Скільки коштує оренда житла у Копенгагені
01:34 Комунальні послуги у Данії
02:30 Громадський транспорт у Копенгагені
06:48 Велосипед у Копенгагені
07:24 Таксі у Копенгагені
08:07 Прокат авто у Данії
09:40 Їжа у Копенгагені
10:54 Кафе і ресторани у Копенгагені
12:47 Мобільний телефон зв'язок у Данії
13:27 Інтернет у Копенгагені
14:06 Розваги у Данії
16:51 Медицина у Данії
18:13 Податки у Данії
18:39 Висновок

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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:59

Покупать валюту сейчас или все же подождать?



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

00:00​​​​ intro
01:09 Прогноз курса доллара на февраль
13:30 Прогноз курса доллара и евро на период с 10 по 16 февраля

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