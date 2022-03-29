Youtube канал - Finance.ua

Finance.ua хотят представить вам своего нового эксперта и по совместительству ведущего - Александра Семененка. В этом видео мы поговорим об инфляции простыми словами. Что такое инфляция? Как и когда появилась инфляция? Как работает инфляция? и многое другое.
24.02.2022 россия напала на Украину под видом "специальной военной операции на Донбассе". По словам президента РФ Владимира Путина, это связано с необходимостью "демилитаризации и денацификации Украины". россия с территории белоруссии начала обстреливать всю территорию Украину баллистическими ракетами по объектам стратегического значение. Сегодня обстреливается всё: жилые дома, главные площади городов, мирное население, убивают детей. В нашу страну россия ввела БУКи, грады, танки и тд. Мы знаем, что населению россии не рассказывают ту правду, которая происходит на самом деле - геноцид украинского населения! Мы просим россию убираться с территории нашей страны и идти на х*й.
В этом видео Алексей Козырев поговорит о войне россии со всем миром и что дальше будет с российской экономикой.
24.02.2022 россия напала на Украину под видом "специальной военной операции на Донбассе". По словам президента РФ Владимира Путина, это связано с необходимостью "демилитаризации и денацификации Украины". россия с территории белоруссии начала обстреливать всю территорию Украину баллистическими ракетами по объектам стратегического значение. Сегодня обстреливается всё: жилые дома, главные площади городов, мирное население, убивают детей. В нашу страну россия ввела БУКи, грады, танки и тд. Мы знаем, что населению россии не рассказывают ту правду, которая происходит на самом деле - геноцид украинского населения!
Мы просим россию убираться с территории нашей страны и идти на х*й.
В этом видео Михаил Пацан поговорит о войне россии со всем миром и что ожидать от рынка криптовалют.
В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00 intro 01:37 Прогноз курса гривны 09:08 Прогноз цены на продукты 10: 54 Могут ли украинцы переводить средства за границу? 11:15 О снятии переводов из-за границы 14:05 Могут ли украинцы получать переводы из-за границы? 14:38 Что происходит с рынком ОВГЗ 15:59 Влияние санкций на рф 19:24 Прогноз стоимость золота 21:16 Прогноз стоимость нефти
В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00 intro 01:40 Как сохранить деньги от инфляции 15:21 Закон о криптовалюте 24:13 Декларирование средств при выезде за границу 26:07 Что будет с ценами на недвижимость 29:00 Текущая налоговая реформа 30:06 Что с нами будет: ОВГЗ, курс доллара, банковская система