Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 16:02

NFT для новичков



В этом видео Михаил Пацан расскажет все про NFT: Что такое NFT? Как заработать используя NFT? Как создать NFT? Как выставить NFT на аукцион? И как продать мусорное ведро за 250 тыс долларов?

Приятного просмотра!

00:00 Вступление
00:23 Что такое NFT
04:00 Как заработать на NFT
09:48 Как определить стоимость NFT
12:08 Как создать NFT
30:36 Итоги

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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 12:34

Что такое инфляция?



Finance.ua хотят представить вам своего нового эксперта и по совместительству
ведущего - Александра Семененка.
В этом видео мы поговорим об инфляции простыми словами. Что такое инфляция? Как и когда появилась инфляция? Как работает инфляция? и многое другое.

Приятного просмотра.


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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 18:00

РФ напала на Украину. Что будет дальше



24.02.2022 россия напала на Украину под видом "специальной военной операции на Донбассе". По словам президента РФ Владимира Путина, это связано с необходимостью "демилитаризации и денацификации Украины".
россия с территории белоруссии начала обстреливать всю территорию Украину баллистическими ракетами по объектам стратегического значение. Сегодня обстреливается всё: жилые дома, главные площади городов, мирное население, убивают детей. В нашу страну россия ввела БУКи, грады, танки и тд. Мы знаем, что населению россии не рассказывают ту правду, которая происходит на самом деле - геноцид украинского населения!
Мы просим россию убираться с территории нашей страны и идти на х*й.

В этом видео Алексей Козырев поговорит о войне россии со всем миром и что дальше будет с российской экономикой.


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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 13:53

Война: Чего ожидать от рынка криптовалют



24.02.2022 россия напала на Украину под видом "специальной военной операции на Донбассе". По словам президента РФ Владимира Путина, это связано с необходимостью "демилитаризации и денацификации Украины".
россия с территории белоруссии начала обстреливать всю территорию Украину баллистическими ракетами по объектам стратегического значение. Сегодня обстреливается всё: жилые дома, главные площади городов, мирное население, убивают детей. В нашу страну россия ввела БУКи, грады, танки и тд. Мы знаем, что населению россии не рассказывают ту правду, которая происходит на самом деле - геноцид украинского населения!

Мы просим россию убираться с территории нашей страны и идти на х*й.

В этом видео Михаил Пацан поговорит о войне россии со всем миром и что ожидать от рынка криптовалют.

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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 13:55

Прогноз по курсу гривны, что с ценами, влияние санкций на рф



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

00:00​​​​ intro
01:37 Прогноз курса гривны
09:08 Прогноз цены на продукты
10: 54 Могут ли украинцы переводить средства за границу?
11:15 О снятии переводов из-за границы
14:05 Могут ли украинцы получать переводы из-за границы?
14:38 Что происходит с рынком ОВГЗ
15:59 Влияние санкций на рф
19:24 Прогноз стоимость золота
21:16 Прогноз стоимость нефти

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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 11:28

Что будет с курсом доллара и ценами на недвижимость,



В этом выпуске "В курсе курса" Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:

00:00​​​​ intro
01:40 Как сохранить деньги от инфляции
15:21 Закон о криптовалюте
24:13 Декларирование средств при выезде за границу
26:07 Что будет с ценами на недвижимость
29:00 Текущая налоговая реформа
30:06 Что с нами будет: ОВГЗ, курс доллара, банковская система


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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:33

Закон «Про віртуальні активи»



00:00​​​​ intro
00:35 Що собою представляє закон «Про віртуальні активи»
09:28 Які податки потрібно буде платити?
12:49 Коли закон вступить в дію
13:43 Висновки

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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:56

Покупать валюту или запасаться едой, что делать с деньгами



В этом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы и комментарии под прошлыми видео:

00:00 Intro
01:35 Вопрос о спекуляции с недвижимостью
04:48 На накопленные деньги сейчас лучше купить валюту или запастись едой?
07:03 Покупать сейчас доллар или ОВГЗ?
22:38 Что будет с валютными депозитами?
25:49 Будет ли гривна после войны что-то стоить?

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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:24

Як і де оформити поліс Зеленої картки онлайн



Що таке Зелена карта? Це автоцивілка, тільки за кордоном. Без неї перетин кордону неможливий. А якщо якимось чином ви перетнули кордон без неї і вас зупинили чи сталося ДТП, то готуйтесь до штрафу.

Чому варто оформити на Finance.ua:

Доступна ціна - гарантовано дешевше ніж за кордон та в офісах страхових компаній
Купівля онлайн - отримання полісу на e-mail за кілька хвилин
Продовження дії полісу - легко оформити продовження дії полісу, навіть якщо ви за кордоном
Офіційні документи - офіційний поліс. Перевірити можна онлайн на сайті МТСБУ
Страховий поліс - страховий поліс від надійної австрійської страхової компанії УСГ

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