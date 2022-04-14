Youtube канал - Finance.ua

В этом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы с комментариев под прошлыми видео:
00:00 Intro
01:30 Надо ли сейчас покупать валюту?
14:08 Что будет с курсом после войны?
23:33 Прогноз курса доллара
27:10 Когда дефолт в россии
|
|
|
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 14 кві, 2022 11:26
Что будет с курсом после войны? Когда дефолт в рф
В этом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы с комментариев под прошлыми видео:
00:00 Intro
01:30 Надо ли сейчас покупать валюту?
14:08 Что будет с курсом после войны?
23:33 Прогноз курса доллара
27:10 Когда дефолт в россии
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|