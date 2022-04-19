Youtube канал - Finance.ua

В этом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы с комментариев под прошлыми видео:
00:00 Intro
01:30 Надо ли сейчас покупать валюту?
14:08 Что будет с курсом после войны?
23:33 Прогноз курса доллара
27:10 Когда дефолт в россии
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 14 кві, 2022 11:26
Что будет с курсом после войны? Когда дефолт в рф
В этом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы с комментариев под прошлыми видео:
00:00 Intro
01:30 Надо ли сейчас покупать валюту?
14:08 Что будет с курсом после войны?
23:33 Прогноз курса доллара
27:10 Когда дефолт в россии
Додано: Вів 19 кві, 2022 14:52
Біженці в Німеччині: куди йти? які потрібні документи?
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00:19 Як добратися до Німеччини
04:09 Як розмістилися в Німеччині
07:04 Житло в Німеччині
11:01 Як оформити банківську картку в Німеччині
12:06 Соціальна допомога в Німеччині
13:11 Безкоштовні курси для українців
13:30 Робота в Німеччині
14:11 Комунальні платежі в Німеччині
15:27 Школи і садочки для українських дітей в Німеччині
16:14 Транспорт в Німеччині
17:11 Ціни на продукти в Німеччині
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