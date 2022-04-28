Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:26

Что будет с курсом после войны? Когда дефолт в рф



В этом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы с комментариев под прошлыми видео:
00:00 Intro
01:30 Надо ли сейчас покупать валюту?
14:08 Что будет с курсом после войны?
23:33 Прогноз курса доллара
27:10 Когда дефолт в россии

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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 14:52

Біженці в Німеччині: куди йти? які потрібні документи?



00:00 intro
00:19 Як добратися до Німеччини
04:09 Як розмістилися в Німеччині
07:04 Житло в Німеччині
11:01 Як оформити банківську картку в Німеччині
12:06 Соціальна допомога в Німеччині
13:11 Безкоштовні курси для українців
13:30 Робота в Німеччині
14:11 Комунальні платежі в Німеччині
15:27 Школи і садочки для українських дітей в Німеччині
16:14 Транспорт в Німеччині
17:11 Ціни на продукти в Німеччині

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Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:59

Недвижимость в Киеве - взлетят ли цены после войны



В этом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы с комментариев под прошлыми видео:
00:00 Intro
01:13 🔷 Недвижимость в Киеве - взлетят ли цены после войны
10:27 🔷 Какой бизнес открыть после войны
17:56 🔷 Прогноз курса доллара

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 12:28

Что будет с Украиной, если война продлится до 2023 года



В этом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы с комментариев под прошлыми видео:

00:00 Intro
01:30 🔷 Реалии мировой экономики. Проблемы для финансовых рынков
09:12 🔷 Мировая инфляция
13:27 🔷 Что украинцам делать с деньгами
24:33 🔷 Если война продлится до 2023
33:38 🔷 Прогноз курса доллара

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Ірина_
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  #<1 ... 27282930
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