Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 10:04

Что будет с депозитами и валютой



В этом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы с комментариев под прошлыми видео:
00:00 Intro
01:24 Что будет с банковской системой Украины? Стоит ли держать депозиты в банках или выбирать альтернативу?
17:50 Прогноз курса доллара и евро на период с 2 по 8 июня

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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:57

Що робити, якщо машина зламалась в Європі



Тікаючи від війни українці масово полишали свої домівки. Багато хто виїхав з країни до Європи на власному авто.
Добре було б подумати про авто, яке в такому випадку служить другою домівкою, бо може трапитись несподівана поломка авто як і в дорозі, так і в країні, де ви зупинитесь. Що робити? Як порозумітися з техдопомогою без знання мови? Як викликати евакуатор? Скільки це все буде коштувати?
Для того щоб допомогти, Finance.ua зібрав усі відповіді на найпопулярніші запитання, які стосуються поломок авто за кордоном.

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Ірина_
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  #<1 ... 28293031
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