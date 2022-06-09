Youtube канал - Finance.ua

В этом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы с комментариев под прошлыми видео: 00:00 Intro 01:24 Что будет с банковской системой Украины? Стоит ли держать депозиты в банках или выбирать альтернативу? 17:50 Прогноз курса доллара и евро на период с 2 по 8 июня
Тікаючи від війни українці масово полишали свої домівки. Багато хто виїхав з країни до Європи на власному авто. Добре було б подумати про авто, яке в такому випадку служить другою домівкою, бо може трапитись несподівана поломка авто як і в дорозі, так і в країні, де ви зупинитесь. Що робити? Як порозумітися з техдопомогою без знання мови? Як викликати евакуатор? Скільки це все буде коштувати? Для того щоб допомогти, Finance.ua зібрав усі відповіді на найпопулярніші запитання, які стосуються поломок авто за кордоном.
В этом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы с комментариев под прошлыми видео: 00:00 Intro 01:03 Как сохранить сбережения во время войны 02:55 Первая группа - денежные средства 12:08 Вторая группа - недвижимость, автомобили и другая техника 14:56 Третья группа - земля 16:10 Четвертая группа - иностранные акции и облигации, корпоративные бумаги украинских эмитентов