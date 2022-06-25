Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 10:04

Что будет с депозитами и валютой



В этом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы с комментариев под прошлыми видео:
00:00 Intro
01:24 Что будет с банковской системой Украины? Стоит ли держать депозиты в банках или выбирать альтернативу?
17:50 Прогноз курса доллара и евро на период с 2 по 8 июня

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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:57

Що робити, якщо машина зламалась в Європі



Тікаючи від війни українці масово полишали свої домівки. Багато хто виїхав з країни до Європи на власному авто.
Добре було б подумати про авто, яке в такому випадку служить другою домівкою, бо може трапитись несподівана поломка авто як і в дорозі, так і в країні, де ви зупинитесь. Що робити? Як порозумітися з техдопомогою без знання мови? Як викликати евакуатор? Скільки це все буде коштувати?
Для того щоб допомогти, Finance.ua зібрав усі відповіді на найпопулярніші запитання, які стосуються поломок авто за кордоном.

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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:06

Как сохранить свои сбережения во время войны



В этом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы с комментариев под прошлыми видео:
00:00 Intro
01:03 Как сохранить сбережения во время войны
02:55 Первая группа - денежные средства
12:08 Вторая группа - недвижимость, автомобили и другая техника
14:56 Третья группа - земля
16:10 Четвертая группа - иностранные акции и облигации, корпоративные бумаги украинских эмитентов

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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 13:22

Прогноз курсу валют на літо 2022



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:

00:00 Intro
01:08 Чи варто очікувати підвищення ставок по кредитам, депозитам та ОВДП на фоні підвищення облікової ставки?
06:50 Прогноз курсу валют на літо 2022
19:37 Прогноз курсу долара, євро та пари євро/долар з 16 по 22 червня


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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 14:30

Перспективи долара та євро, політика ФРС, інфляція



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:

00:00 Intro
01:10 Чи буде паритет долар/євро?
16:24 Як нинішня політика ФРС впливає на укріплення долару по відношенню до гривні
20:21 Прогноз курсу долара, євро та пари євро/долар з 23 по 29 червня

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