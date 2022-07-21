Youtube канал - Finance.ua

В этом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы с комментариев под прошлыми видео: 00:00 Intro 01:24 Что будет с банковской системой Украины? Стоит ли держать депозиты в банках или выбирать альтернативу? 17:50 Прогноз курса доллара и евро на период с 2 по 8 июня
Тікаючи від війни українці масово полишали свої домівки. Багато хто виїхав з країни до Європи на власному авто. Добре було б подумати про авто, яке в такому випадку служить другою домівкою, бо може трапитись несподівана поломка авто як і в дорозі, так і в країні, де ви зупинитесь. Що робити? Як порозумітися з техдопомогою без знання мови? Як викликати евакуатор? Скільки це все буде коштувати? Для того щоб допомогти, Finance.ua зібрав усі відповіді на найпопулярніші запитання, які стосуються поломок авто за кордоном.
В этом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы с комментариев под прошлыми видео: 00:00 Intro 01:03 Как сохранить сбережения во время войны 02:55 Первая группа - денежные средства 12:08 Вторая группа - недвижимость, автомобили и другая техника 14:56 Третья группа - земля 16:10 Четвертая группа - иностранные акции и облигации, корпоративные бумаги украинских эмитентов
У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro 01:08 Чи варто очікувати підвищення ставок по кредитам, депозитам та ОВДП на фоні підвищення облікової ставки? 06:50 Прогноз курсу валют на літо 2022 19:37 Прогноз курсу долара, євро та пари євро/долар з 16 по 22 червня
У цьому відео Олексій Козирев відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro 00:57 🔵 Що зараз відбувається в банківській системі - нюанси, про які не люблять говорити банкіри 22:16 🔵 Що зараз відбувається з золотом та сріблом та поради для тих, хто має бажання інвестувати в дорогоцінні метали 26:56 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 30 червня до 5 липня
00:00 intro 00:23 🔷 Як евакуювалися з України 04:32 🔷 Житло в Іспанії та Польщі 07:38 🔷 Транспорт 08:43 🔷 Грошова допомога від держави 12:47 🔷 Мовні курси 13:36 🔷 Мобільний зв`язок 15:11 🔷 Допомога волонтерів 16:28 🔷 Ціни на продукти 17:36 🔷 Медичне страхування 18:53 🔷 Школа в Іспанії 19:27 🔷 Життя в Іспанії
У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео: 00:00 Intro 00:36 🔵 Як вплине на загальне зростання цін повернення мит 05:40 🔵 Коли відпустять курс? 14:30 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 7 по 13 липня
У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео: 00:00 Intro 00:45 🔵 Чого чекати від засідання ФРС і ЄЦБ та як на цьому заробляти українцям? 13:31 🔵 Коли долар може злетіти до 40? 19:40 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з з 21 по 27 липня