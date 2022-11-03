Youtube канал - Finance.ua

У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео: 00:00 Intro 00:33 🔵 Новий голова НБУ, що від нього очікувати? 16:41 🔵 Платіжний баланс України. Звідки гроші і які перспективи? 23:49 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 13-го жовтня до 19 жовтня
У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro 00:36 🔵 Коли долар припинить своє поступове зростання на зовнішніх ринках? 14:07 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 20-го по 26 жовтня
Стрибки курса євро. Чого чекати Україні від Ріші Сунака? Сі Цзіньпін та кінець китайського дива
У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео: 00:00 Intro 00:42 🔵 Що обіцяє Україні прем'єрство Ріші Сунака? 12:40 🔵 Сі Цзіньпін пішов на третій срок. Чого чекати світу і китайській економіці? 18:59 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 27-го жовтня до 2-го листопада
Останнім часом системі ППО приділяється багато уваги в новинах. Але як звичайному українцю розібратися у всіх тонкощах цієї теми? Finance.ua розкаже.
00:00 Intro 01:08 🔵 Що таке ППО? 03:50 🔵 ППО в Україні 04:48 🔵 Якій інформації про ППО варто довіряти 08:33 🔵 Дальність дії ППО 17:14 🔵 Українські комплекси ППО 19:49 🔵 Чого ми не можемо все збивати 23:48 🔵 Що потрібно Україні, щоб закрити небо