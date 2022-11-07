Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 13:39

Новий голова НБУ, що від нього очікувати?



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:33 🔵 Новий голова НБУ, що від нього очікувати?
16:41 🔵 Платіжний баланс України. Звідки гроші і які перспективи?
23:49 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 13-го жовтня до 19 жовтня


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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 16:49

Коли долар припинить своє зростання на зовнішніх ринках



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:

00:00 Intro
00:36 🔵 Коли долар припинить своє поступове зростання на зовнішніх ринках?
14:07 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 20-го по 26 жовтня


Стрибки курса євро. Чого чекати Україні від Ріші Сунака? Сі Цзіньпін та кінець китайського дива

У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:42 🔵 Що обіцяє Україні прем'єрство Ріші Сунака?
12:40 🔵 Сі Цзіньпін пішов на третій срок. Чого чекати світу і китайській економіці?
18:59 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 27-го жовтня до 2-го листопада

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:13

Охорона неба: що таке ППО, з чого складається ППО України



Останнім часом системі ППО приділяється багато уваги в новинах. Але як звичайному українцю розібратися у всіх тонкощах цієї теми? Finance.ua розкаже.

00:00 Intro
01:08 🔵 Що таке ППО?
03:50 🔵 ППО в Україні
04:48 🔵 Якій інформації про ППО варто довіряти
08:33 🔵 Дальність дії ППО
17:14 🔵 Українські комплекси ППО
19:49 🔵 Чого ми не можемо все збивати
23:48 🔵 Що потрібно Україні, щоб закрити небо

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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 16:10

Прогноз курсу валют на листопад 2022


У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:

00:00 Intro
00:40 🔵 Що буде з курсом долара в листопаді 2022
19:55 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 3-го по 9-те листопада


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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 23:49

Криптовалюты

Насколько сейчас выгодно заниматься криптой. Есть ли смысл тратить на изучение деталей время или это все опять очередные пузыри?
DroBro
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:01

  DroBro написав:Насколько сейчас выгодно заниматься криптой. Есть ли смысл тратить на изучение деталей время или это все опять очередные пузыри?

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Криптовалюта, ринок криптовалют.
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Якщо виникнуть запитання щодо курсу - звертайтеся
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Можливо знайдете для себе необхідні відповіді.

З повагою,
Ірина_
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  #<1 ... 30313233
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