Youtube канал - Finance.ua

У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:44 🔵 Що буде з гривнею і чи витримає вона тиск?
15:13 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 1-го по 7-е грудня
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 01 гру, 2022 11:20
Що буде з гривнею? Напружений тиждень для гривні чи витримає
У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:44 🔵 Що буде з гривнею і чи витримає вона тиск?
15:13 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 1-го по 7-е грудня
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