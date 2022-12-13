Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 11:20

Що буде з гривнею? Напружений тиждень для гривні чи витримає



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:44 🔵 Що буде з гривнею і чи витримає вона тиск?
15:13 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 1-го по 7-е грудня

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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:15

Чого чекати від банків у грудні, чи буде списання кредитів?



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:

00:00 Intro
00:31 🔵 Чого чекати від банків у грудні, чи буде списання кредитів тих позичальників, хто втратив майно завдяки війні та які будуть умови таких погашень?
18:42 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 8-го по 14-е грудня


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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:29

Чи буде більше падіння фондових індексів та крипти?



00:00 Intro
00:33 🔵 Що таке Santa Rally
03:15 🔵 Santa Rally і криптовалюта
05:22 🔵 Прогноз наскільки сильно можуть впасти фондові індекси?
13:16 🔵 Які прогнози по криптовалюті?

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Ірина_
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  #<1 ... 31323334
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