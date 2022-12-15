RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Youtube канал - Finance.ua

Youtube канал - Finance.ua
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 11:20

Що буде з гривнею? Напружений тиждень для гривні чи витримає



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:44 🔵 Що буде з гривнею і чи витримає вона тиск?
15:13 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 1-го по 7-е грудня

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3499
З нами з: 14.09.13
Подякував: 891 раз.
Подякували: 1891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:15

Чого чекати від банків у грудні, чи буде списання кредитів?



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:

00:00 Intro
00:31 🔵 Чого чекати від банків у грудні, чи буде списання кредитів тих позичальників, хто втратив майно завдяки війні та які будуть умови таких погашень?
18:42 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 8-го по 14-е грудня


Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3499
З нами з: 14.09.13
Подякував: 891 раз.
Подякували: 1891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:29

Чи буде більше падіння фондових індексів та крипти?



00:00 Intro
00:33 🔵 Що таке Santa Rally
03:15 🔵 Santa Rally і криптовалюта
05:22 🔵 Прогноз наскільки сильно можуть впасти фондові індекси?
13:16 🔵 Які прогнози по криптовалюті?

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3499
З нами з: 14.09.13
Подякував: 891 раз.
Подякували: 1891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 16:35

Куди не варто інвестувати під час війни? Прогноз курсу



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:

00:00 Intro
00:27 🔵 Куди не варто інвестувати під час війни?
15:14 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 15-го по 21-е грудня


Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3499
З нами з: 14.09.13
Подякував: 891 раз.
Подякували: 1891 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (773)
15.12.2022 16:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.