Youtube канал - Finance.ua

У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:44 🔵 Що буде з гривнею і чи витримає вона тиск?
15:13 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 1-го по 7-е грудня
|
|
|
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 01 гру, 2022 11:20
Що буде з гривнею? Напружений тиждень для гривні чи витримає
У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:44 🔵 Що буде з гривнею і чи витримає вона тиск?
15:13 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 1-го по 7-е грудня
Додано: Чет 08 гру, 2022 17:15
Чого чекати від банків у грудні, чи буде списання кредитів?
У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:31 🔵 Чого чекати від банків у грудні, чи буде списання кредитів тих позичальників, хто втратив майно завдяки війні та які будуть умови таких погашень?
18:42 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 8-го по 14-е грудня
Додано: Вів 13 гру, 2022 15:29
Чи буде більше падіння фондових індексів та крипти?
00:00 Intro
00:33 🔵 Що таке Santa Rally
03:15 🔵 Santa Rally і криптовалюта
05:22 🔵 Прогноз наскільки сильно можуть впасти фондові індекси?
13:16 🔵 Які прогнози по криптовалюті?
Додано: Чет 15 гру, 2022 16:35
Куди не варто інвестувати під час війни? Прогноз курсу
У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:27 🔵 Куди не варто інвестувати під час війни?
15:14 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 15-го по 21-е грудня
Додано: Чет 29 гру, 2022 11:17
Прогноз курсу валют на січень 2023
Як захистити свої гроші під час війни та високої інфляції? Прогноз курсу
У цьому відео Олексій Козирев відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
01:38 🔵 Куди не варто інвестувати під час війни?
23:58 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 22 по 28 грудня
У цьому відео Олексій Козирев відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
01:09 🔵 Прогноз курсу валют на січень 2023
16:51 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 29-го грудня по 4-е січня
|