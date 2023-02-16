Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:05

Скільки насправді має коштувати долар в Україні?



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:34 Чому курс гривні тримається на позначці 40 грн і що буде далі?
16:33 Прогноз курсу долара та євро з 16 по 22 лютого 2023 року

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Ірина_
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  #<1 ... 32333435
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