Youtube канал - Finance.ua

У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:34 Чому курс гривні тримається на позначці 40 грн і що буде далі?
16:33 Прогноз курсу долара та євро з 16 по 22 лютого 2023 року
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 16 лют, 2023 14:05
Скільки насправді має коштувати долар в Україні?
У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:34 Чому курс гривні тримається на позначці 40 грн і що буде далі?
16:33 Прогноз курсу долара та євро з 16 по 22 лютого 2023 року
Додано: Чет 23 лют, 2023 13:29
Чи чекати сповільнення інфляції навесні?
У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:35 Чи чекати сповільнення інфляції навесні?
14:58 Прогноз курсу долара та євро з 23-го лютого до 1 березня 2023 року
Додано: Чет 02 бер, 2023 12:03
Що буде з курсом долара та чого чекати від банків
У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:39 Початок весни: що буде з депозитами та вкладами
08:02 Що буде з доларом у березні
13:53 Що буде з ринком кредитування у березні
16:16 Ринок ОВД у березні
19:09 Ринок нерухомості у березні
25:47 Прогноз курсу долара та євро з 2-го по 8-ме березня 2023 року
31:34 Чому впав долар
34:07 Що буде з курсом долара далі
37:48 Прогноз курсу валют
Додано: Чет 09 бер, 2023 14:28
Нові бенчмарк ОВДП від НБУ
У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:39 Нові бенчмарк ОВДП від НБУ
14:24 Прогноз курсу долара та євро з 9-го по 15-е березня 2023 року
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