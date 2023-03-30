Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:05

Скільки насправді має коштувати долар в Україні?



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:34 Чому курс гривні тримається на позначці 40 грн і що буде далі?
16:33 Прогноз курсу долара та євро з 16 по 22 лютого 2023 року

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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:29

Чи чекати сповільнення інфляції навесні?



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:35 Чи чекати сповільнення інфляції навесні?
14:58 Прогноз курсу долара та євро з 23-го лютого до 1 березня 2023 року

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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:03

Що буде з курсом долара та чого чекати від банків



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:

00:00 Intro
00:39 Початок весни: що буде з депозитами та вкладами
08:02 Що буде з доларом у березні
13:53 Що буде з ринком кредитування у березні
16:16 Ринок ОВД у березні
19:09 Ринок нерухомості у березні
25:47 Прогноз курсу долара та євро з 2-го по 8-ме березня 2023 року
31:34 Чому впав долар
34:07 Що буде з курсом долара далі
37:48 Прогноз курсу валют

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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:28

Нові бенчмарк ОВДП від НБУ



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:39 Нові бенчмарк ОВДП від НБУ
14:24 Прогноз курсу долара та євро з 9-го по 15-е березня 2023 року

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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 13:12

Чого очікувати в Україні після засідань ЄЦБ та ФРС?



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:35 Що буде з курсом євро і чого очікувати в Україні після засідань ЄЦБ та ФРС?
16:22 Прогноз курсу долара та євро з 16-го по 22-ге березня 2023 року

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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:51

Підвищення ставки ФРС. ФРС "надрукує" долари



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:32 ФРС "надрукує" долари, аби забезпечити ними провідні центробанки. Як це вплине на інфляцію та Україну?
06:39 Прогноз курсу долара та євро з з 23-го по 29-те березня 2023 року

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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 16:25

Навіщо Сі Цзіньпін їздив у москву



У цьому відео Олексій Козирєв відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео:
00:00 Intro
00:32 Навіщо Сі Цзіньпін їздив у москву та що відбувається з економікою Китаю
06:39 Прогноз курсу долара та євро з з 30-го березня по 5-те квітня 2023 року

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