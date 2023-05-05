Youtube канал - Finance.ua

Попит на купівлю валюти в населення впав в 2 рази. Чому це відбувається і що буде далі?
00:00 Intro
00:36 Прогноз курсу на травень 2023 року
21:30 Прогноз курсу долара та євро з 4 по 10 травня 2023 року
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 04 тра, 2023 16:30
Попит на купівлю валюти в населення впав в 2 рази.
Попит на купівлю валюти в населення впав в 2 рази. Чому це відбувається і що буде далі?
00:00 Intro
00:36 Прогноз курсу на травень 2023 року
21:30 Прогноз курсу долара та євро з 4 по 10 травня 2023 року
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